Lazio | Immobile sogna la risposta al ct

Immobile : 'Mi hanno offerto ingaggi più alti - ma ho scelto di rimanere alla Lazio' : ROMA - 'Per me e' un grande onore giocare nella Lazio, sono rimasto nonostante mi avessero offerto ingaggi piu' importanti'. Cosi' l'attaccante della Lazio , Ciro Immobile, ha parlato alla tv ...

Lazio - Immobile : 'Sono rimasto nonostante delle offerte importanti' : Due stagioni alla Lazio da 67 gol totali, l'ultima con addirittura 41 reti in 47 partite tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Da quando veste la maglia biancoceleste, Ciro ...

Lazio - Immobile è il migliore di sempre. Parlano i numeri : Lazio– Che Ciro Immobile fosse il miglior giocatore di questa Lazio, lo si era capito da tempo. Due stagioni, le passate, vissute al massimo, con la terza che è iniziata nel migliore dei modi. Sempre gol pesanti per il bomber campano, che in maglia biancoceleste si è ripreso anche quella della Nazionale. Dopo le deludenti […] L'articolo Lazio, Immobile è il migliore di sempre. Parlano i numeri proviene da Serie A News Calcio - ...

Immobile il più grande della Lazio : ROMA - Nessuno come Immobile nella storia della Lazio . Di solito si contano i gol, non le presenze. E' arrivato a 73 in 98 partite stendendo la Fiorentina , l'unico club di Serie A a cui non aveva ...

Lazio - i rinnovi di Immobile e Milinkovic fanno salire l’utile nel bilancio 2018 : I rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic hanno portato la Lazio a modificare l'utile nel bilancio al 30 giugno 2018. L'articolo Lazio, i rinnovi di Immobile e Milinkovic fanno salire l’utile nel bilancio 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Immobile sfata il tabù viola - la Lazio respira : Un lungo, profondissimo, sospiro di sollievo. La Lazio batte 1-0 la Fiorentina, confermandosi in piena zona Champions League. È un passo importante nella direzione giusta, anche se il momento di difficoltà non è ancora superato.I biancocelesti hanno vinto soffrendo, specie nel finale quando Inzaghi ha tolto Immobile (dopo aver sostituito già anche Caicedo) e non c'era nessuno che teneva su la squadra. Eppure i biancocelesti hanno vinto da ...

Lazio-Fiorentina 1-0 - decide Immobile. Il tabellino : I biancocelesti ottengono tre punti importantissimi all'Olimpico grazie alla rete dell'attaccante partenopeo

Riscatto della Lazio - batte la Fiorentina 1-0. Decide Ciro Immobile : La Lazio trova il Riscatto in campionato dopo il ko nel derby e la batosta di Europa League. La squadra di Inzaghi si impone 1-0 sulla Fiorentina grazie ad un gol di Immobile e non perde contatto ...

Serie A - i risultati di oggi (domenica 7 ottobre) e la classifica : Milan-Chievo 3-1 con la doppietta di Higuain - Lazio terza con Immobile show : Si sono giocate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Milan è riuscito a sconfiggere il Chievo per 3-1 di fronte al pubblico di San Siro, conquista il terzo successo in campionato e sale al decimo posto a quota 12 punti con una partita da recuperare. I rossoneri hanno dominato il primo tempo e al 27′ Higuain ha sbloccato la partita concretizzando un cross rasoterra di Suso dalla sinistra, poi 8 minuti più tardi ...

Serie A - Lazio-Fiorentina 1-0. Gol di Immobile nel primo tempo : Immobile tira fuori dai guai la Lazio. In un momento difficile, dopo le sconfitte contro Roma e Eintracht, l'ariete biancoceleste pesca il jolly e stende la Fiorentina di Pioli. La sfida all'Olimpico ...

Milan e Lazio ringraziano i propri bomber : Higuain ed Immobile regalano due vittorie da Champions! : Milan e Lazio vincono e si proiettano nelle zone alte della classifica così come la Sampdoria vittoriosa in casa dell’Atalanta Higuain ed Immobile in rete, Milan e Lazio vittoriose in questo pomeriggio di Serie A ricco di emozioni. Le due squadre hanno risposto presente alla “chiamata” europea, grazie ai propri bomber, tornati a colpire anche in questo weekend. Una vittoria che rilancia in chiave Champions League Milan e ...

DIRETTA/ Lazio Fiorentina (risultato live 1-0) streaming video Dazn : Immobile - gol da bomber consumato! : DIRETTA Lazio Fiorentina, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca nell'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Lazio-Fiorentina 1-0 La Diretta Immobile apre la partita : Classifica alla mano, la partita tra Lazio e Fiorentina è da considerarsi come il big match dell'8a giornata di Serie A insieme a Napoli - Sassuolo in programma in questo primo fine...

Lazio-Fiorentina 0-0 La Diretta C'è Caicedo con Immobile. Luis Alberto in panchina : Classifica alla mano, la partita tra Lazio e Fiorentina è da considerarsi come il big match dell'8a giornata di Serie A insieme a Napoli - Sassuolo in programma in questo primo fine settimana di ...