La sonda Esa BepiColombo in volo verso Mercurio

sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini 'pesa' la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra. M5s e FI recuperano.

sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini ‘pesa’ la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto del Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra. M5s e FI recuperano, Pd in stallo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Spazio - l'Europa va su Mercurio con la sonda Esa "Bepi Colombo" : Questo pacchetto è fondamentale perché non solo ognuno di questi strumenti farà la sua scienza ma si potrà fare una scienza integrata".Il gruppo Leonardo-Finmeccanica, tramite Thales Alenia Space ha ...

sondaggi politici elettorali : Lega e M5S in ribasso - pesa bocciatura Def : Nei giorni scorsi sono arrivate delle bocciature riguardo al Def [VIDEO]. Da più fronti sono pervenuti giudizi negativi sulla manovra del Governo, che ha conseguentemente influenzato l’opinione dei cittadini. Inizialmente è stata Bankitalia, poi è toccato all’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Quest’ultimo ha reputato troppo ottimistiche le stime sul Pil, con Luigi Di Maio che ha prontamente contrattaccato e dichiarato di essere intenzionato a ...

Sorpresa - per la prima volta il governo cala nei sondaggi : è finita la luna di miele? : Dalle ultime rivelazioni il favore degli italiani verso Movimento 5 stelle e Lega sembra subire una brusca inversione di...

sondaggi - vola la Lega che sfiora il 34%. Calano invece i Cinque Stelle : -1 - 5% e discesa fino al 28 - 5% : La Lega vola in alto, sfiorando quota 34%, con il Movimento 5 Stelle, invece, in netta flessione: -1,5% di consensi che lo attestano al 28,5%. Gli ultimi rilevamenti pubblicati da Ipsos, in un Sondaggio per il Corriere della Sera, mostrano un allargamento della forbice del sostegno ai due partiti di governo, con il Carroccio che sarebbe saldamente primo nelle preferenze degli italiani. Se il partito di Matteo Salvini ha continuato a guadagnare ...

Crotone - il maltempo blocca un’intera provincia. Il fiume Esaro ai limiti dell’esondazione : Giove Pluvio ha deciso di allagare Crotone e il territorio con continue precipitazioni dall’inizio della settimana. Le scuole chiese nei

Germania - sondaggio Baviera : Csu in caduta libera - ascesa dei Verdi. Male i populisti : ... è quello dei Verdi, che continuano la loro eccellente tendenza crescendo di un altro punto al 18%, posizionandosi così come seconda forza politica del Land meridionale superando la Spd, ferma all'11%...

Terza pista a Pisa? sondaggio di Toninelli con la Difesa : Ipotesi Terza pista al Galilei di Pisa. La notizia rimbalza dalla Toscana, dove è ancora aperto il dibattito sul potenziamento dello scalo di Firenze Peretola, con il progetto di allungamento della ...

sondaggio : più che guerra dazi - capitani di impresa temono calo dei consumi : Non è la guerra commerciale tra Usa e Cina la vera incognita sul futuro dell'economia, bensì il calo della domanda dei consumi. Ne sono convinti i direttori finanziari sentiti dalla Cnbc all'interno di un Sondaggio trimestrale da cui è emerso che ben il 45,8% vede nel calo ...

sondaggi - continua l’ascesa della Lega : è sempre più il primo partito - staccato il M5s : Gli ultimi Sondaggi certificano l'ascesa della Lega, sempre più primo partito, oltre il 32% dei voti. Nettamente staccato il secondo partito, il MoVimento 5 Stelle, che si ferma al 27,9%. Ancora in calo il partito Democratico e non superano la soglia del 3% Potere al Popolo, Liberi e Uguali e +Europa.continua a leggere

sondaGGI POLITICI/ Salvini vola - Lega al 33 - 5% : ma per la prima volta il governo cala. Berlusconi in ripresa : SONDAGGI POLITICI: Salvini continua a volare, Lega al 33,5%. Per la prima volta però il consenso del governo cala. Stabile il Pd, Berlusconi in ripresa. I numeri degli altri partiti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:16:00 GMT)

Fondi Lega - attesa per la sentenza : vola nei sondaggi ma è un partito sull'orlo del baratro : I giudici oggi o domani potrebbero decidere di dare l'ok al sequestro di Fondi e proventi fino al raggiungimento dei 49...

sondaggi - la Lega allunga sul Movimento 5 Stelle : quattro punti di distacco. Pesa la questione migranti : Lega 32,2%, M5s 28,3%: quattro punti di distacco, con trend diametralmente opposti. In salita il partito di Salvini, in calo quello di Di Maio. Secondo il Sondaggio di Swg per il TgLa7, è questa l’eredità che ha lasciato l’estate in termini di consenso per gli alleati di governo. Altro dato significativo: alle elezioni politiche del 4 marzo Lega e M5s hanno raccolto rispettivamente il 17% e il 32% dei voti, per un complessivo 49%; se ...