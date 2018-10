La Pellicola d’Oro alla Festa del Cinema di Roma

aldiladelcinema

(Di sabato 20 ottobre 2018) Si è tenuto presso lo spazio “LazioFilmCommission”, all’interno della 13^ edizione de ladeldi, il convegno “Mestieri ed artigiani delItaliano – Per valorizzare i mestieri nascosti”. L’appuntamento, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e d“Sas” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, è legato al Premio dedicato alle Maestranze e all’artigianato, “La”, un riconoscimento, giuntosua IX edizione, che ha come obiettivo portareribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le saletografiche o guarda i film sui canali televisivi. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano ...