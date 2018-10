Grey’s Anatomy 15×07 | Meredith nasconde qualcosa?

Si allunga lo spin-off di Grey’s Anatomy - Station 19 avrà una seconda stagione completa con più episodi : Il successo dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19, ha portato ABC ad estenderne la seconda stagione aggiungendo più episodi a quelli inizialmente previsti. La serie dedicata ai pompieri di Seattle, che si sviluppa nello stesso universo narrativo di Grey's Anatomy e condivide con la serie madre il personaggio di Ben Warren (Jason George), era stata rinnovata da ABC la scorsa primavera dopo la buona accoglienza che il pubblico aveva ...

Grey’s Anatomy 15 in pausa per una settimana - nel promo dell’episodio 15×05 i segreti di Teddy e Jo : Grey's Anatomy 15 in pausa per una settimana nella programmazione di ABC: il 18 ottobre il medical drama non è andato in onda negli Stati Uniti, mentre è proseguita regolarmente la messa in onda degli altri due show targati Shondaland, Station 19 e Le regole del delitto perfetto. La serie con protagonista Ellen Pompeo torna con un nuovo episodio inedito, il quinto della quindicesima stagione, il prossimo 25 ottobre su ABC, mentre in Italia ...

Sarah Drew su April e Matthew in Grey’s Anatomy - la sofferenza per quel matrimonio : “Poteva uscire da sola” : Il matrimonio a sorpresa tra April e Matthew in Grey's Anatomy non ha scontentato soltanto il pubblico affezionato alla storia della Kepner con Jackson Avery, ma la stessa interprete Sarah Drew. Dopo aver lasciato la serie non per sua scelta, l'attrice non ha mai nascosto il suo malessere, soprattutto per come il suo personaggio si è congedato nel finale della quattordicesima stagione. April Kepner finisce per sposare il paramedico ...

Grey’s Anatomy 15 : un episodio speciale con… SPOILER : Grey’s Anatomy 15 SPOILER & news – Abbiamo i fazzoletti a portata di mano? Di certo ci serviranno entro breve, visto che cosa ci attende il futuro. In particolare si parla dell’episodio che andrà in onda l’1 novembre 2018, il settimo per essere ancora più precisi. Gli SPOILER di Grey’s Anatomy 15 ci invitano a prepararci ad un po’ di lacrime, anche se dovremo fare i conti con alcune importanti ...

Scoppia una coppia in Grey’s Anatomy 15 in un episodio dello spin-off Station 19? Anticipazioni trama e foto : Grey's Anatomy 15 potrebbe perdere una delle sue coppie più longeve e farlo in un nuovo incrocio con il suo spin-off Station 19. La suggestione arriva proprio dalla trama di uno dei prossimi episodi della nuova serie di ShondaLand dedicata ai pompieri di Seattle, nella quale si legge di un momento critico affrontato dai personaggi di Miranda Bailey e Ben Warren. Il primario del Grey Sloan Memorial Hospital, ora alle prese con un anno ...

In Grey’s Anatomy 15 un Giorno dei Morti per ricordare chi è scomparso - svelata la trama dell’episodio 15×06 : Il clima da comedy respirato in questi primi episodi di Grey's Anatomy 15 non durerà a lungo: come da tradizione, il registro drammatico prenderà il sopravvento molto presto in questa nuova stagione. L'episodio 15x06, in particolare, si preannuncia decisamente straziante: la sinossi svelata da ABC anticipa infatti un tuffo nei ricordi per i protagonisti del medical drama di Shonda Rhimes, parlando di un "Giorno della Morte", che dovrebbe ...

Il primo appuntamento di Meredith in Grey’s Anatomy 15×04 è ricco di sorprese (video) : Il primo appuntamento di Meredith in Grey's Anatomy 15x04 non è ovviamente quello che segnerà una svolta nella vita sentimentale della protagonista: d'altronde, come già anticipato dalla showrunner Krista Vernoff, Meredith farà diversi tentativi di avviare una frequentazione prima di trovare l'amore. Il primo di questi ha visto protagonista tale Jon, un programmatore di software molto piacevole e sicuro di sé, col quale la Grey va a pranzo ...

Grey's Anatomy 15×05 Everyday Angel va in onda giovedì 25 ottobre 2018 sulla ABC americana. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler. Grey's Anatomy 15×05: trama, anticipazioni e spoiler L'episodio di Grey's Anatomy 15×05 si intitola Everyday Angel, ispirato all'omonimo brano di Radney Foster. La traduzione significa ...

Il ritorno di Teddy in Grey’s Anatomy e l’incontro con Meredith nell’episodio 15×05 : trama e foto : Il ritorno di Teddy in Grey's Anatomy, annunciato in pompa magna nel finale della quattordicesima stagione con tanto di rivelazione della sua gravidanza, si è ridotto una fugace apparizione nella première prima di una nuova fuga da Seattle. Giusto il tempo di scoprire che Owen, di cui è incinta, sta rimettendo in piedi la sua relazione con Amelia e di confessare a Maggie per motivi medici di essere in dolce attesa, la Altman è poi tornata in ...

Svelato il primo appuntamento di Meredith in Grey’s Anatomy 15 - col protagonista di How I Met Your Mother : Decisamente a sorpresa, sarà il protagonista di How I Met Your Mother Josh Radnor l'interprete dell'uomo con cui avverrà il primo appuntamento romantico di Meredith in Grey's Anatomy 15. L'attore, noto ai più per aver interpretato Ted Mosby nella celebre sit-com, sarà il primo uomo con cui la Grey avrà a che fare una volta decisa a rimettersi in gioco per trovare l'amore. How I Met Your Mother incrocia così Grey's Anatomy: per gli ...

Josh Radnor in Grey’s Anatomy 15 : Ted Mosby perde la testa per Meredith? (Video) : Sembra quasi una di quelle frasi da meme fatta per ridere ma, a quanto pare, è tutto vero: Josh Radnor sarà nel cast di Grey’s Anatomy e presterà il volto al nuovo interesse amoroso di Meredith Grey. La quindicesima stagione sarà quella che regalerà un nuovo amore alla nostra amata dottoressa e questo sarà proprio l’amato Ted Mosby di E alla fine arriva mamma. IL MISTERIOSO APPUNTAMENTO DI MEREDITH Secondo quanto riporta EW i rumors ...

La verità su Jackson in Grey’s Anatomy 15 sarà presto svelata : anticipazioni sul futuro di Avery nel medical drama : A quanto pare non c'è da preoccuparsi per l'assenza di Avery dallo schermo, perché la verità sul personaggio di Jackson in Grey's Anatomy 15 sarà resa nota molto presto. Il chirurgo estetico è scomparso dal terzo episodio della nuova stagione del medical drama senza dare troppe spiegazioni, motivando il suo allontanamento con l'esigenza di fare chiarezza sul quadro generale della sua vita dopo gli avvenimenti traumatici degli ultimi tempi (la ...

Il pubblico deciderà la fine di Grey’s Anatomy - parla Ellen Pompeo : “Questa stupida soap opera conforta i fan” : Dopo le voci su una presunta, imminente fine di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ha precisato di non aver ancora preso una decisione in merito a quando smetterà di indossare il camice da chirurgo per il medical drama. La durata della serie è vincolata alla presenza della sua protagonista, ha sempre dichiarato la creatrice Shonda Rhimes, e nonostante la Pompeo abbia recentemente parlato di una voglia di cambiamento, pare che a determinare la ...