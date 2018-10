Golf | PGA Tour 2019 | classifica rivoluzionata dal terzo round Brooks Koepka guida la CJ

Golf - PGA Tour 2019 : Scott Piercy si prende la vetta della CJ Cup @ Nine Bridges : La nuova stagione del circuito PGA continua con la ricca parentesi asiatica. I Golfisti del circus professionistico americano si sfidano infatti sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud) nella seconda edizione del The CJ Cup @ Nine Bridges. Al termine del secondo round Scott Piercy si prende la vetta grazie ad un solido giro da -7. Tornata perfetta da parte dell’americano capace di siglare 7 birdie e di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Chez Reavie guida la classifica della CJ Cup @ Nine Bridges : I protagonisti del PGA Tour continuano nella full immersion asiatica sfidandosi sul percorso par 72 del Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud) nella CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari) Al termine del primo round guida la leaderboard Chez Reavie con il punteggio di -4 (68 colpi). L’americano mette a segno 5 birdie ed incappa in un solo bogey prendendosi dunque il comando della classifica provvisoria con ...

Golf - PGA Tour 2019 : Marc Leishman si aggiudica il CIMB Classic con un ultimo round perfetto : Marc Leishman conclude la sua settimana di gloria esibendosi in un solido quarto round nel CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari). L’australiano si aggiudica la tappa del PGA Tour 2019 (in collaborazione con l’Asian Tour) con il punteggio complessivo di -26 (262 colpi) e ben 5 lunghezze di margine sugli sconfitti che portano il nome dell’argentino Emiliano Grillo e degli americani Chesson Hadley e Bronson Burgoon. ...

Golf - PGA Tour 2019 : un terzetto guida il CIMB Classic ad un solo round dal termine : Il CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari) si avvicina alla sua conclusione nel regno dell’incertezza. Sono infatti 3 i leader che sul percorso par 72 del TPC Kuala Lumpur di Kuala Lumpur (Malesia) si trovano al comando con lo score di – 19 (197 colpi). Si tratta dell’australiano Marc Leishman, dell’americano Gary Woodland e del sorprendente indiano Shubhankar Sharma. Quest’ultimo, grazie al -6 di giornata, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland e Marc Leishman guidano il CIMB Classic al termine dei primi due round : IL PGA Tour 2019 si è spostato in Asia per dar vita ad un evento ideato in collaborazione con l’Asian Tour. Si tratta del CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari), torneo nato nel 2010 che si tiene sul percorso par 72 del TPC Kuala Lumpur (West Course) della capitale malese. Al termine dei primi due round troviamo in vetta Gary Woodland. L’americano, grazie ad un secondo giro supersonico da -11, è balzato al comando con lo ...

Golf : Pga Tour - Koepka giocatore anno : ANSA, - ROMA, 9 OTT - E' Brooks Koepka il miglior giocatore del 2018 sul PGA Tour, massimo circuito americano di Golf,. Il doppio successo major, Us Open e PGA Championship, e la scalata verso la ...

Golf - PGA Tour 2018 : dramma Snedeker - crolla nell’ultimo giro e cede la vittoria a Kevin Tway nel playoff a tre : Finale clamoroso al Safeway Open 2018: Brandt Snedeker incappa in una pessima giornata, si fa raggiungere a -14 da Ryan Moore e Kevin Tway all’ultima buca, facendosi eliminare alla prima dello spareggio a tre dopo aver dominato per praticamente tutto il torneo. Dopo un’emozionante serie che ha visto Moore e Tway sfidarsi senza esclusione di colpi, il playoff ha alla fine visto vittorioso alla terza il secondo, che ha così conquistato ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brandt Snedeker guida la leaderboard del Safeway Open ad un round dal termine : Pochi giorni dopo la sbornia della Ryder Cup il Golf internazionale ricomincia il suo percorso naturale con il Safeway Open 2019 (montepremi 6,4 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti) vede al comando Brandt Snedeker con lo score di -16 (200 colpi). Quando manca ormai solo un round al termine lo statunitense vanta ben 3 lunghezze di ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedeker in fuga nel Safeway Open! Dominio USA nelle prime posizioni : Brandt Snedeker vola al comando del Safeway Open, primo torneo del circuito del PGA Tour 2019, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silverado Resort and Spa North a Napa, in California. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-7) e ha spiccato il volo, recuperando 3 posizioni ed ergendosi in vetta alla leaderboard con 13 colpi sotto il par. Snedeker dispone di ben 3 lunghezze di vantaggio su un trio ...

Golf - PGA Tour : al Safeway Open c’è Sepp Straka al comando seguito da Chase Wright e Phil Mickelson : Si è concluso nella notte il primo giro del Safeway Open, torneo del PGA Tour che si gioca sul North Course del Silverado Country Club, nella contea di Napa in California. Si è portato al comando l’austriaco Sepp Straka, capace di girare in 63 colpi, frutto di nove birdie. L’austriaco, che proviene dal Web.com Tour, ha sorpreso davvero tutti, dal momento che non lo si può certo definire un frequentatore abituale del circuito ...

Golf - PGA Tour 2018 : bentornato Tiger Woods! Il fenomeno americano si aggiudica il Tour Championship : 5 anni di purgatorio svaniti sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti). Tiger Woods ricorderà il green del Tour Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari) come il teatro di un nuovo splendido inizio. La carriera infinita del fenomeno americano torna ad arricchirsi di un titolo, l’ottantesimo da esibire in una straordinaria bacheca. Nonostante un ultimo round non impeccabile (+1 con 2 birdie ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods vola via nel Tour Championship! Ora ha 3 lunghezze di vantaggio su McIlroy e Rose : Tiger Woods sempre più solo al comando del Tour Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018 che ingloba i 30 migliori giocatori del ranking e che si svolge sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, negli USA. Il fuoriclasse statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-5), consolidando la sua leadership e portando a 3 le lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori, il nordirlandese Rory ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro - indietro Francesco Molinari : Si è concluso da pochi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A ...

