Scherzi a Parte | il promo in onda su canale5 video

Scherzi a Parte 2018 inizia a novembre. Per Bonolis anche un nuovo show a dicembre : Paolo Bonolis Paolo Bonolis è pronto a tornare al timone di Scherzi a Parte. Come vi avevamo annunciato lo scorso mese di giugno, in questa stagione televisiva il conduttore romano tornerà in prime time con alcuni suoi cavalli di battaglia ed il primo sarà proprio il titolo storico di Canale 5, che già aveva condotto all’inizio del 2015: la nuova edizione partirà venerdì 9 novembre 2018, andandosi a scontrare con l’inossidabile Tale ...

Scherzi a Parte : Barbara d'Urso - Andrea Iannone e Ignazio La Russa le prime vittime : da novembre con Paolo Bonolis : Scherzi a Parte: anticipazioni nuova stagione Da novembre, dunque, tutti pronti a sorridere alla visione degli Scherzi con protagonisti i vip della televisione, della musica e dello sport, in ...

Scherzi A Parte - Matteo Renzi sarà una delle vittime : "Florence è cancellato!" : Scherzi A Parte, quattordicesima stagione. Il celebre format ideato da Fatma Ruffini sta per tornare su Canale 5 (quattro appuntamenti, a partire da venerdì 9 novembre) con la conduzione di Paolo Bonolis e sotto l'egida di Davide Parenti e della squadra de Le Iene.La macchina produttiva è al lavoro già da mesi per confezionare gli Scherzi, e nei giorni scorsi vi abbiamo già anticipato le vittime che animeranno lo show. Un nome che però ...

Renzi - sei su Scherzi a parte - il tuo film non si fa più : scherzi a parte beffa Renzi “il film non si fa più” L’ex premier Matteo Renzi è rimasto vittima di uno scherzo della popolare trasmissione di Canale 5, scherzi a parte. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Com’è noto, il senatore del Partito Democratico è impegnato nelle riprese del film “Florence”, un docufilm sulla città di Firenze della quale è stato sindaco dal 2009 al 2014. Nella mattina del 29 settembre, Renzi si è recato in un ristorante ...

