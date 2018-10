wired

: Halloween, una clip dell’horror col ritorno di Jamie Lee Curtis - micheleiurillo : Halloween, una clip dell’horror col ritorno di Jamie Lee Curtis - MilanoCitExpo : Halloween, una clip dell’horror col ritorno di Jamie Lee Curtis #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Quaranta anni dopo è tempo di resa dei conti per Laurie Strode e Michael Myers. La sopravvissuta e l’assassino, che la notte didi quattro decenni prima aveva provocato un carneficina, tornano a scontrarsi nell’atto finale in un horror che taglia i ponti con gli episodi successivi al film del 1978. A indossare i panni dei protagonisti sono gli interpreti originali:Leenelle vesti di una donna che rivive le paure dell’epoca e Nick Castle in quelle del serial killer che, invecchiato e indurito dalla lunga prigionia, va a caccia della sua vendetta. Diretto da David Gordon Green,segna ildi John Carpenter, regista della prima pellicola e in questa caso produttore esecutivo e consulente creativo. Nelle sale italiane dal giovedì 25 ottobre, dopo una proiezione in anteprima alla Festa del cinema di Roma., unadell’horror ...