Anche il calcio impazzisce per l' Italvolley | Egonu come Cr7

Ecco Panini FIFA 365 - la collezione sui top del calcio : ci sono Anche Juve - Inter e Napoli : È in arrivo a partire da domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa […] L'articolo Ecco Panini FIFA 365, la collezione sui top del calcio: ci sono anche Juve, ...

Calciomercato - il MAnchester City su De Jong : Come dice il popolare conduttore della trasmissione regina del tema, “il Calciomercato non dorme mai”. I nomi circolano con l’assiduità di sempre, anche se ancora manca qualche mese all’apertura della finestra invernale. GUARDIOLA VUOLE DE Jong Secondo quanto riferisce il tabloid inglese Sun, il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a investire una settantina di […] L'articolo Calciomercato, il Manchester City ...

Il calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove Anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...

Calciomercato MAnchester City - il presidente Al Mubarak svela : 'Abbiamo provato a prendere Messi' : Manchester City e Lionel Messi: due strade che avrebbero potuto incontrarsi, ma non l'hanno mai fatto. È quanto ha svelato il presidente e amministratore delegato del club di Premier League, Khaldoon ...

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è Anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

Calciomercato - Mourinho osserva Milinkovic-Savic e Milenkovic durante Montenegro-Serbia : li vuole al MAnchester United : Che Mou voglia rafforzare il Manchester Utd dopo una campagna acquisti estiva ritenuta non soddisfacente e un avvio di Premier sotto tono, non è una novità. Lo 'Special One' ha approfittato di questa ...

Calciomercato MAnchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Calciomercato - si accende l’asta per bomber Piatek : si inserisce Anche il Napoli : Piatek show anche con la sua Polonia, gli estimatori del calciatore del Genoa crescono sempre più, anche De Laurentiis gli ha messo gli occhi addosso bomber Piatek ha colpito anche con la maglia della Nazionale polacca. Il calciatore del Genoa sembra essere infallibile in questo inizio di stagione nel quale non sta davvero sbagliando un colpo. Il presidente del Grifone Preziosi già si frega le mani al solo pensiero di quanto il club potrà ...

Calcio - ancora una domenica d'oro per Aygreville e PDHA Villeneuve - Le Aquile rifilano una cinquina all'Arona grazie Anche alla rete del ... : Aygreville-Arona 5-0 Continua la striscia positiva per l'Aygreville, ancora imbattuta e terza in classifica dopo cinque giornate. La squadra di Rizzo convince e strapazza 5-0 il malcapitato Arona, che ...

S. Maria delle Mole (calcio - Prom.) - Massullo : «Bene in Coppa - ora marciamo Anche in campionato» : Roma – Un Santa Maria delle Mole a due volti. Determinato e concentrato nelle prime gare di Coppa, un po’ più svagato nelle sfide di campionato. Dopo il k.o. di domenica scorsa contro l’Atletico Torrenova (il secondo casalingo dopo quello contro l’Atletico Morena), i ragazzi di mister Mosciatti si sono riscattati nell’andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Falasche, sconfitto con un secco 2-0. Ad aprire le marcature è stato ...

Calcio - Champions League : en plein per i club italiani. Vincono Anche Napoli ed Inter : Quattro su quattro. Una due giorni di Champions League a dir poco trionfale per le italiane: dopo le vittorie di Juventus e Roma, portano a casa tre punti importantissimi anche Napoli ed Inter. Gli azzurri sconfiggono per 1-0 il Liverpool capolista (insieme al Manchester City) dell’Europa League davanti ad un San Paolo strapieno. Dopo una prestazione maiuscola dei ragazzi di Ancelotti, al 90° minuto Lorenzo Insigne sigla il gol-vittoria per i ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del MAnchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

I 'millennials' che cambieranno il calcio : ci sono Anche due italiani : A dover di cronaca, però, la discriminante più grande la fa quasi sempre il talento. I grandi campioni italiani delle scorse generazioni, da Baggio a Mancini , da Totti a Del Piero , passando per ...

Calciomercato - dall'Inghilterra insistono : ultimatum di Pogba al MAnchester United. 'O Mourinho o me' : Secondo quanto afferma il Sun , infatti, la volontà del neo campione del Mondo sarebbe quella di lasciare Manchester già a gennaio se Mourinho sarà ancora al suo posto in panchina. Pogba avrebbe ...