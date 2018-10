Strada Parchi | Toninelli | sicurezza scarsa

Strada dei parchi : treni sospesi sull'AutoStrada A24 e A25 per problemi di sicurezza - : Tensione tra Strada dei parchi, concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali, e il ministero dei Trasporti che denuncia un non "adeguato standard di sicurezza". Entro il 30 aprile 2019 "54 ...

Viadotti A24-25 - il ministero : “Strada dei Parchi limiti il traffico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strada dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

Il Mit scrive a Strada dei Parchi : "Sicurezza è inadeguata - limitare il traffico su viadotti A24-A25" : "Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito della circolazione". Lo si legge nella relazione dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Mit sullo stato di alcuni dei viadotti della A24-A25, inviato anche ai Prefetti delle zone interessate. Il ...

AutoStrada dei parchi - viaggio tra i viadotti incriminati. I residenti di Bussi : “Colpa della mancata manutenzione” : Quello di Bussi (Pescara), sulla a25 Roma-Pescara, è il viadotto più lungo dell’Autostrada dei parchi, con 2620 metri. Le telecamere dell’Ansa sotto il viadotto riprendono il cattivo stato dei piloni, con ferri esposti e cemento corroso. I residenti della zona che si dicono affatto tranquilli sulle sue condizioni e sulla sua tenuta. E qualcuno sostiene che se ora sono ridotti così è colpa della mancata manutenzione negli ...

Sicurezza autostrade A24 e A25 - Strada dei Parchi a Toninelli : “Sblocchi i fondi entro 5 giorni” : Strada dei Parchi, società del Gruppo Toto che gestisce le autostrade A24 e A25, ha inviato una diffida al ministero Infrastrutture e Trasporti per lo sblocco dei 192 milioni per la messa in Sicurezza dei viadotti.Continua a leggere

Toninelli “non possiamo chiudere A24-A25”/ Allarme piloni - Strada Parchi smentisce “Governo può - subito soldi” : Toninelli “piloni A24-A25 in condizioni allarmanti”. Ultime notizie, l'ex numero uno della protezione civile Bertolaso “Ma i soldi per la sicurezza ci sono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Strada dei Parchi richiama Toninelli alle sue responsabilità e lo diffida per l'allarme lanciato sulla A24/A25 : ... ma i suoi uffici non hanno ancora autorizzato i decreti che ne consentirebbero la spesa.» Autore Rino Mauri Categoria Cronaca