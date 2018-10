Pioli | con Cagliari gara particolare

Fiorentina : Pioli - ci manca concretezza : ANSA, - ROMA, 7 OTT - E' amareggiato Stefano Pioli, che nella ripresa del match perso con la Lazio aveva accarezzato l'idea di portare a casa almeno un punto: "Le prestazioni le abbiamo sempre fatte ...

Lazio-Fiorentina - Pioli : 'Dovremo essere concentrati - Chiesa non si fermi. Badelj? Avrei voluto tenerlo' : Lazio-Fiorentina si presenta come una delle partite più interessanti dell'ottava giornata di Serie A. Le due squadre sono distanti appena un punto una dall'altra e in palio ci sono tre punti ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Con la Lazio gara delicata - ma vogliamo giocarcela» : FIRENZE - " Con la Lazio gara importante, saranno determinati a riprendersi dopo le sconfitte nel derby e in Europa League ". Stefano Pioli , nella conferenza pre gara, conosce bene i biancocelesti, ...

Inter-Fiorentina - Pioli punta il dito contro le decisioni arbitrali : “i miei difensori devono tagliarsi le mani?” : Nel post partita di Inter-Fiorentina, l’allenatore viola, Stefano Pioli, si è lamentato delle decisioni arbitrali, analizzando alcuni episodi controversi che, a suo dire, hanno penalizzato i suoi ragazzi Nonostante una grande prova della Fiorentina, al termine dei 90 minuti giocati ieri notte a San Siro è stata l’Inter ad avere l’ultima parola. I nerazzurri hanno raccolto 3 punti importanti in ottica Champions, battendo ...

Fiorentina - Pioli convinto delle potenzialità della Viola : “siamo ambiziosi - faremo male all’Inter” : Fiorentina, mister Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista dell’incontro infrasettimanale contro l’Inter “Siamo una squadra ambiziosa e vogliamo andare a San Siro a giocarcela e a dare il massimo, sapendo le difficoltà che ci darà l’Inter che è una grande squadra costruita per la Champions”. Lo dice l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta contro ...

Inter-Fiorentina - la conferenza di Pioli in diretta live : Torna subito il campionato di Serie A, con il turno infrasettimanale valido per la sesta gionata. Dopo la vittoria interna contro la Spal, la Fiorentina si prepara alla trasferta di San Siro contro ...

Fiorentina - Pioli : 'Giochiamo calcio di qualità - con questo pubblico è bello'. E su Pjaca... - : 'Abbiamo le qualità per giocare un calcio propositivo e veloce. Abbiamo fatto un match di qualità e con questo pubblico è ancora più bello' Così Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina a Sky Sport, al termine del match contro la Spal , vinta nettamente 3-0. 'I tre di oggi hanno fatto bene, ma abbiamo un potenziale offensivo importante. Tutti dobbiamo lavorare e sacrificarci', ha aggiunto ...

Fiorentina - Pioli : “al massimo con la Sampdoria” : “Tutte le squadre, hanno qualità. Dobbiamo affrontare al massimo questa sfida, veniamo da una prestazione discreta, ma non ottima. La Samp sta bene, viene da due vittorie di fila, con otto gol fatti. Dovremo offrire una grande prestazione. Abbiamo analizzato il ko a Napoli e pensiamo alla Samp”. Lo dice l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della partita di Marassi (recupero della prima giornata non ...

Pioli : 'È normale soffrire contro il Napoli. Abbiamo qualità - non ci accontenteremo' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dagli inviati di Sky Sport al San Paolo al termine della partita di oggi contro il Napoli. Queste le sue parole raccolte e sintetizzate qui dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori. 'Abbiamo fatto una ...