Ospite del salotto letterario del C C Lazio il giornalista e autore di best seller

Amelia - il presidente dell'Europarlamento Tajani Ospite ad Ameria Festival : A lui il Premio Barbarossa : La Giuria è presieduta ogni anno da una diversa personalità della cultura, della scienza, dell'arte o del giornalismo. Gli altri componenti sono il presidente della Società Teatrale e il direttore ...

Mirabelli Ospite stasera del Processo su 7 Gold : Questa sera, alle 20.45, puntata speciale del Processo su 7 Gold. ospite d'eccezione, il direttore sportivo del Milan 2017/2018, Massimiliano Mirabelli, cha risponderà - nella settimana che prelude al ...

Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo - è il primo Ospite del festival in programma a novembre : Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo, tra i primi ospiti annunciati per la nuova edizione della manifestazione. Sud Wave è il festival ideato da Mauro Valenti e si svolgerà in quattro location principali oltre ad una serie di location secondarie sparse per la città, tra le quali associazioni culturali che hanno deciso di accogliere alcuni degli eventi in programma. Si terrà dall'8 all'11 novembre e coinvolgerà numerosi personaggi italiani ed ...

Lions Club Città di Castello Host Ospite del Caravaggio : ...ospite d'onore nella giornata di sabato 6 ottobre e nell'occasione il Presidente Riccardo Ricci ha sottolineando l'importanza del Convegno che dimostra anche l'interdisciplinarietà tra Arte e Scienza.

Domenica Live : Ospite Giorgio Manetti parla di Gemma e della sua nuova ‘dama’. Guarda il VIDEO : Mentre Mara Venier ha cercato di ottenere uno scoop intervistando Ilaria Cucchi nella sua Domenica In, Barbara D’Urso non ha voluto L'articolo Domenica Live: ospite Giorgio Manetti parla di Gemma e della sua nuova ‘dama’. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Di Maio Ospite della D'Urso ha rivelato qualche dettaglio sul reddito di cittadinanza : Con il reddito di cittadinanza 'aiutiamo quasi un milione di bambini. Su 10 miliardi - ha chiarito Di Maio - 6 miliardi andranno a famiglie con minori. Queste famiglie avranno genitori che potranno ...

In Vita Ce N’è un duetto tra Eros Ramazzotti e Alessia Cara : svelato il secondo Ospite del nuovo album : Eros Ramazzotti è pronto per tornare il 23 novembre con il nuovo progetto intitolato “Vita ce n’è” e in questi giorni aveva già annunciato una collaborazione con l’artista dei record Luis Fonsi, ma nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia: un duetto tra Eros Ramazzotti e Alessia Cara, artista italo-canadese. Dopo l’uscita dell’album, partirà un tour mondiale dal 17 febbraio a Monaco che porterà l’artista in giro per i continenti. Il ...

Royal Wedding 2 – Sfortunato incidente hot per l’invitata : la folata di vento birichina mostra l’intimo un’Ospite delle nozze : Un’invitata al matrimonio della principessa Eugenie incappa in un epic fail, l’ospite del Royal Wedding 2 ed il suo incidente hot Sulle orme del cugino Harry d’Inghilterra e della sposa Meghan Markle, la Principessa Eugenie e il neo marito Jack Brooksbank si sono sposati questa mattina a Windsor. Con un programma simile a quello dei parenti reali, ma con un successo di pubblico assai meno importante, la nona discendente ...

Caterina Balivo sabato Ospite dell'Eredità (Anteprima Blogo) : Aria di crossover in quel di Rai1 fra due produzioni d'intrattenimento del primo canale della televisione pubblica. Ci riferiamo al varietà del pomeriggio condotto da Caterina Balivo Vieni da me ed il gioco a premi condotto da Flavio Insinna L'eredità. TvBlog è in grado di anticipare che nella puntata di domani sera, sabato 13 ottobre 2018, Caterina Balivo farà un’incursione “a casa” dell’amico Flavio Insinna. La popolare conduttrice ha ...

Pomeriggio Cinque : il dettaglio scabroso dell’Ospite imbarazza Barbara D’Urso – Video : Pomeriggio Cinque “Si fece una pugnetta per telefono“. Lo scabroso dettaglio è emerso in diretta a Pomeriggio Cinque, facendo sobbalzare Barbara D’Urso dalla poltrona. Nella puntata di ieri del programma da lei condotto, la conduttrice stava ascoltando la testimonianza della signora Elvira sulla presunta relazione segreta che quest’ultima avrebbe avuto con un prete per vent’anni. Nel suo racconto, però, la donna si ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : esordio in Montenegro per Milano. L’Olimpia è Ospite del Buducnost : Sarà una prima complicata per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019. La squadra di Simone Pianigiani farà visita venerdì (ore 18.45) ai montenegrini del Buducnost. Una trasferta quella di Podgorica che apre un periodo molto intenso per l’Armani Exchange, che nel giro di una settimana dovrà affrontare quattro partite (Bologna in campionato e poi la doppia sfida europea con Real Madrid e Olympiacos). Milano ha cominciato al ...

Gaiola - il botanico delle Alpi Marittime Ivan Pace Ospite dei "Giovedì della Gramigna" : Per la rassegna culturale dei Giovedì della Gramigna, giovedì 11 ottobre alle 20,45 sarà ospite in sala Tiboldo a Gaiola, in provincia di Cuneo, il botanico Ivan Pace, che presenterà la recente guida ...

Loredana Bertè Ospite a L’Intervista di Maurizio Costanzo dell’11 ottobre : Nuovo appuntamento con L’Intervista di Maurizio Costanzo: ospite in studio questa settimana la regina del rock Loredana Bertè A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album di inediti “LiBertè“, Loredana Bertè si racconta in un’imperdibile intervista nel talk one-to-one condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. Ecco in anteprima alcune dichiarazioni e un breve clip della puntata. Anticipazioni ...