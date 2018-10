Nel 2019 la Val di Fassa ospita i Mondiali junior di sci alpino | sognando una gara di

Bucci : il nuovo ponte entro Natale 2019. Gli sfollati due ore Nelle case : Genova, 18 ott., askanews, - 'Le cose stanno andando nella direzione giusta. Credo che saranno rispettati i tempi di cui abbiamo parlato e che daremo un nuovo ponte a Genova entro Natale 2019'. Lo ha ...

Manovra - per vittime crac bancari 250 milioni Nel 2019 : Alessio Villarosa, M5s, e Massimo Bitonci, Lega,, i due sottosegretari all'Economia che stanno curando il dossier e fin dall'estate i rapporti con le associazioni dei risparmiatori, hanno ...

Superato il notch - sarà il foro Nel display la tendenza del 2019? : Il foro nel display per fare spazio alla fotocamera potrebbe essere la tendenza per gli smartphone del 2019? Secondo il noto leaker Ice universe sarà così, ma si tratta di una soluzione convincente? L'articolo Superato il notch, sarà il foro nel display la tendenza del 2019? proviene da TuttoAndroid.

Tria incontra China Investment : verso accordo Nel 2019 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato questa mattina a Milano il numero due della Cic, China Investment Corporation, Tu Guangshao, il più grande fondo sovrano del mondo. L'incontro fa seguito a quello ...

Le date del tour di Marco Mengoni Nel 2019 : biglietti in prevendita per #MengoniLive2019 : Torna il tour di Marco Mengoni appena annunciato, prodotto e distribuito da Live Nation. Torna dopo tre anni dall’ultimo album in studio con il quale ha messo insieme grandi successi e numeri che ad oggi non sono affatto scontati. Il 19 ottobre verranno pubblicati i due nuovi singoli di Mengoni, intitolati “Buona vita” e “Voglio”. Dalle anteprime in esclusiva sui social ufficiali dell’artista, “Buona vita” appare con sonorità latine mentre ...

Vasco Rossi in tour Nel 2019 - il rocker fa chiarezza sulle presunte date negli stadi per VascoNonStop Live : Da quando è stato annunciato il ritorno di Vasco Rossi tour nel 2019 con nuovi concerti negli stadi italiani dopo il successo di VascoNonStop Live 2018 della scorsa estate, una serie di presunte date hanno cominciato a circolare in rete con ipotesi più o meno fondate su quelli che saranno gli appuntamenti del nuovo tour. Quel che finora è certo in merito al VascoNonStop Live 2019, perché annunciato da Vasco Rossi in persona durante l'ultimo ...

NBA 2019 : Houston cade a sorpresa - iniziano bene Bucks - Nuggets e Raptors - sorride BeliNelli - mentre Gallinari cede sul finale : Dopo la opening night di ieri, programma decisamente più fitto nella nottata della NBA. Ben 22 squadre in campo e tanti spunti nelle partite disputate, tra esordi eccellenti, squadre con i cerotti e prime sorprese, su tutte la caduta degli Houston Rockets sul proprio parquet. Serata agrodolce per i due italiani, Marco Belinelli parte bene con i suoi Spurs, Danilo Gallinari cade sul finale con i suoi Los Angeles Clippers. CHARLOTTE ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Chelsea-Fiorentina 1-0 - viola sconfitte Nell’andata degli ottavi di finale : Arriva una sconfitta al Cherry Red Records Stadium di Kingston (Londra) per la Fiorentina Women’s FC, negli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile. Le viola sono state piegate dalle campionesse d’Inghilterra del Chelsea 1-0 per via della marcatura su Calcio di rigore di Karen Carney. Un match nel quale le gigliate hanno sofferto tanto la prepotenza atletica delle padrone di casa, non riuscendo a mettere in campo ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari espugna il campo dei Leicester Riders Nell’esordio della fase a gironi : Comincia con una vittoria la fase a gironi della Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup: la formazione allenata da Vincenzo Esposito torna da Leicester con i due punti conquistati contro i Riders, col punteggio finale di 78-90. Protagonisti della vittoria Cooley, Bamforth, Petteway e Polonara, tutti in doppia cifra al pari di Smith (per Cooley, peraltro, c’è anche la doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi). Dopo un primo quarto in cui si sono ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 85-91 per i Blancos. I meneghini pagano dazio Nell’ultimo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

CASERTA - All'inizio del 2019 la Reggia offrirà ai visitatori la connessione Wi-Fi gratuita Nel palazzo : ... per l'affidamento della "Realizzazione di infrastruttura di rete ed hardware", nell'ambito del progetto "La Reggia in digitale: una piattaforma aperta al mondo". La gara si è conclusa con l'...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Steaua-Brescia 5-8. I lombardi passano a Bucarest Nella prima uscita : Dopo aver superato gli ultimi due turni preliminari il Brescia inizia bene anche la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i lombardi si sono infatti imposti nella prima giornata in casa della Steaua Bucarest. In Romania la formazione italiana è passata per 5-8, scavando il solco decisivo nei due periodi centrali della partita. Nel primo quarto a sbloccare la partita è Muslim, ma i romeni rimontano e passano in vantaggio, prima che ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 28-13 per i meneghini Nel primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...