Mossa ufficiosa per il Samsung Galaxy S10 | pronti per il lettore delle impronte sotto al

optimaitalia

: Mossa ufficiosa per il #SamsungGalaxyS10: pronti per il lettore delle impronte sotto al display?… - OptiMagazine : Mossa ufficiosa per il #SamsungGalaxyS10: pronti per il lettore delle impronte sotto al display?… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione ufficiale del nuovoS10, eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano nuove informazioni per quanto riguarda le probabili caratteristiche distintive che potrebbero fare la differenza con il nuovo top di gamma Android del 2019. Il mercato degli smartphone si è evoluto tanto in questi mesi, come abbiamo notato pochi giorni fa con i vari Huawei Mate 20, ragion per cui anche il produttore coreano dovrà dare un segnale forte e concreto per non perdere quote di mercato.Uno degli aspetti che potrebbe indubbiamente garantire alS10 un valore aggiunto, dopo le informazioni che abbiamo condiviso sulle nostre pagine pochi giorni fa, sarebbe senza ombra di dubbio ilda collocareil display. Si tratta di una potenziale svolta che il pubblicosperava di toccare con mano ...