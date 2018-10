INCENDIO MILANO | ALLARME DIOSSINA? L' Arpa fa chiarezza | De Rosa “Una situazione

INCENDIO rifiuti Milano - l'Arpa : «Valori di diossina alterati - ma non c'è picco» : L'Incendio alla ditta Ipb di Milano del 14 ottobre scorso ha generato una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. Secondo i normali parametri, la sostanza comporterebbe...

INCENDIO MILANO - fiamme in spegnimento. Arpa : “Alterati valori diossina ma non c’è criticità”. Finestre chiuse fino a venerdì : A quasi 96 ore dallo scoppio, l’Incendio di via Chiasserini è in fase di spegnimento. Dieci automezzi dei Vigili del fuoco stanno lavorando al cosiddetto “smassamento” dei materiali bruciati, con turni di 4 ore e frequenti cambi: operano con l’aiuto di ventilatori, per disperdere il forte odore di plastica bruciata avvertito in varie zone della città, e ragni meccanici per spostare gli ammassi di materiale ...

Milano : Arpa - valori di diossina alterati dopo l’INCENDIO : Una “parziale alterazione della qualità dell’aria” dopo l’incendio scoppiato a Milano in via Chiasserini lo scorso 14 ottobre. E’ quanto emerge dai dati dell’Arpa diffusi dopo le analisi sui valori delle diossine e dei furani. “Durante le prime fasi dell’incendio, il valore della concentrazione totale delle diossine e dei furani (PCDD-DF) è risultato pari a 0.5 picogrammi per metrocubo, in termini di ...

INCENDIO MILANO : no alla psicosi da mascherina - “è inutile” : L’Incendio nel deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano sta sprigionando odore acre che si avverte in varie zone della città. I farmacisti che lavorano nelle zone limitrofe al rogo che si è sviluppato la sera del 14 ottobre sono ben chiari: “La questione è capire cosa brucia e come attrezzarsi, non spostarsi sulla psicosi da acquisto di mascherine. Da noi nessuno le ha chieste, e se lo avessero fatto li avremmo dissuasi perché ...

INCENDIO MILANO - presidente municipio 9 : “Stare poco all’aria aperta - tenere le finestre chiuse” : “I responsabili di Arpa ed Ats, in attesa dei primi risultati piu’ approfonditi, ci dicono di usare in modo precauzionale, le solite accortezze: di stare poco all’aria aperta, tenere le finestre chiuse e non mangiare gli ortaggi coltivati negli orti urbani“: lo ha scritto in un post su Facebook Giuseppe Lardieri, presidente del municipio 9, in riferimento all’Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre in un deposito ...

INCENDIO a Milano e pericolo diossina. Ecco che cos’è : Ben 16mila metri cubi di materiale carbonizzato. È questo finora il bilancio dei rifiuti bruciati nell’Incendio di un capannone di via Chiasserini, alla Bovisasca (quartiere della zona Nord di Milano), cominciato nella sera del 14 ottobre e non ancora terminato. Più precisamente, i vigili del fuoco e Protezione civile stanno provando a spegnere le fiamme, che ancora continuano a bruciare generando una nube nera irrespirabile che si sta ...

Milano - INCENDIO a Quarto Oggiaro : rogo in fase di spegnimento - “nessuna situazione critica” : “Finalmente l’incendio è in fase di spegnimento“: lo ha dichiarato Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia a Rtl, in riferimento al rogo di via Chiasserini, zona Bovisasca-Quarto Oggiaro, a Milano. “I nostri strumenti non hanno rilevato nessuna situazione critica” per le sostanze inquinanti pericolose per l’ambiente e la salute. “I tecnici Arpa non sono degli irresponsabili, se dicono che ...

L'INCENDIO a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...