Facebook crea task force contro le interferenze nelle elezioni

Rischio depressione? Gli scienziati hanno creato un programma che può stabilirlo analizzando la pagina Facebook : La pagina Facebook personale può svelare se una persona soffrirà in futuro di depressione. Il contenuto di messaggi e parole scritte sul noto social network, infatti, possono essere affidabili campanelli d’allarme per una diagnosi precose. Alcuni esempi: rischiano di soffrire di disturbi depressivi persone che utilizzano spesso parole come ‘lacrime‘, ‘sentimenti‘, o che fanno ricorso alla prima persona raccontando ...

Come creare un profilo aziendale Instagram senza Facebook : Tra i tanti servizi che Instagram offre ai propri utenti vi è la possibilità di creare un profilo aziendale . Il noto social network vi permette di trasformare il vostro attuale account in un profilo aziendale leggi di più...

Facebook - la televisione e la bomba atomica. Chi ha creato i mostri : Il giovanotto che qui parla – per meglio dire, si confessa – si chiama Chamath Palihapitiya. Per me, come credo per la maggior parte dei lettori, era uno sconosciuto. Ma è stato un personaggio importante. Infatti, è stato vice-presidente di Facebook. Adesso – e si capirà il perché – non lo è più. Quella che vediamo e ascoltiamo è l’esposizione di un pentimento. Recente, risale al dicembre scorso. Ci spiega, pacatamente, ...