Calciomercato | Patrik Schick spiega il no della Juventus | un colpo che sembrava già fatto

sportfair

(Di giovedì 18 ottobre 2018)essere già, ma poi qualcosa andò storto ed il centravanti ceco finì alla Romaha parlato dell’estate 2017 caldissima vissuta tra Europei Under 21 e. Il calciatore cecovicino alla, ma poi non se ne fece nulla e finì alla Roma cometo dallo stessoad hattrick.cz: “La dirigenzanon ha accettato i risultati del mio check-up medico, che per me era concluso. Dalla mia, io ero incerto sul mio futuro: restare a Genova alla Samp, o accettare l’offerta di un’altra squadra, e alla fine mi sono trasferito alla Roma. Problemi? Nessuno. Nessuno tra i professionisti prenderebbe un calciatore se non fosse al 100%. Soprattutto un grande club come la Roma. Ho sostenuto le visite mediche a Roma due mesi dopo, passati due mesi di assoluta calma. Io volevo solo ...