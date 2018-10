Vincono all' esordio Golden State e Boston

SARAH BALIVO E SARA VENTURA - LE SARE/ Pechino Express 2018 : le "sorelle di" Vincono l'accesso alla Tanzania : SARAH BALIVO e SARA VENTURA, Le SARE: dopo un'accesa sfida all'ultimo minuto, le due concorrenti si sono aggiudicate un lasciapasSARE per la Tanzania (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:43:00 GMT)

DIRETTA/ Polonia Portogallo (risultato finale 2-3) streaming video e tv Canale 5 : Vincono i lusitani : DIRETTA Polonia Portogallo, streaming video e tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata della Nations League, Lega A(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:30:00 GMT)

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Harden formato MVP ne mette 37 - Vincono i Clippers di Gallinari : Houston Rockets-Shanghai Sharks 128-86 Fosse stata regular season, i Rockets avrebbero infranto diversi record, a partire da quello di triple segnate in una singola gara: alla sirena finale sono 28 i ...

Italian Softball Series : Bollate e Bussolengo Vincono un match a testa e si giocano tutto nella bella di domani : Si sono svolte oggi gara-1 e gara-2 della finale dell’Italian Softball Series, per via della pioggia che ha bloccato la prima sfida in programma ieri. Il primo incontro si è giocato alle 12:30 e ha visto Bollate vincere nettamente per 9-1; più equilibrata la seconda partita, in cui arriva la risposta di Bussolengo, vincitrice dopo due extrainning con il risultato di 2-1. La prima sfida è stata decisa dalle 14 valide messe in campo da ...

Azzurre Vincono ancora al mondiale di pallavolo : Italia-Azerbaigian 3-0 : Roma, 7 ott., askanews, - La nazionale italiana femminile ha aperto la seconda fase del Campionato mondiale 2018 ottenendo il sesto successo consecutivo. In mattinata le Azzurre hanno sconfitto ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : nella prima giornata dell’opening day Vincono Ragusa - Venezia e Napoli (all’overtime su San Martino di Lupari) : Si sono disputate al PalaRuffini di Torino le prime tre partite dell’opening day di Serie A1 femminile 2018-2019, spalmato su due giorni. Hanno vinto tutte e tre le formazioni più quotate: Ragusa, Venezia e Napoli. La Dike, però, ha dovuto soffrire tantissimo di fronte a San Martino di Lupari, che si conferma squadra che potrebbe compiere più di uno sgambetto in questa stagione. Domani ci sarà il restante terzetto di incontri: alle 14 ...

NOBEL PER LA MEDICINA 2018/ James Allison e Tasuku Honjio Vincono per scoperte su terapia del cancro : I vincitori del premio NOBEL per la MEDICINA sono due immunologi uno americano James Allison e uno giapponese, Tasuku Honjo, per le loro scoperte sulla cura del cancro(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:02:00 GMT)

NBA Preseason : Denver batte il Re all'esordio - Vincono Bulls e Celtics : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 107-124 Si gioca a San Diego, ma tutto il pubblico , che ha pagato a caro prezzo il tagliando per esserci alla prima di LeBron James in maglia Lakers, è concentrato ...

Rugby Championship - gli All Blacks Vincono il trofeo : 35-17 all’Argentina : Rugby Championship, gli All Blacks campioni di fronte a 30mila tifosi che hanno provato a spingere l’Argentina a Buenos Aires Gli All Blacks vincono la Rugby Championship battendo 35-17 l’Argentina davanti ai 30mila tifosi presenti allo stadio del Vélez Sarsfield a Buenos Aires. Per i neozelandesi si tratta del quarto successo nella competizione, il secondo consecutivo, nel torneo a 4 che vede la partecipazione anche delle ...

The Rugby Championship 2018 - Argentina-Nuova Zelanda 17-35 : gli All Blacks Vincono il torneo con una giornata d’anticipo : La Nuova Zelanda vince con bonus offensivo in Argentina e si porta a casa il The Rugby Championship 2018, il più importante torneo dell’emisfero australe della palla ovale. Gli All Blacks, ai quali sarebbe bastata anche una vittoria da quattro punti contro i Pumas, si impongono per 17-35, marcando cinque mete ed ipotecando il successo già dopo quaranta minuti. Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono i sudamericani col piazzato di ...

Serie B - 5giornata : Il Verona allunga in vetta. Vincono Benevento - Pescara e Lecce : La quinta giornata del campionato di Serie B è stata densa di gol e emozioni. Questo il verdetto finale: con la vittoria sullo Spezia il Verona allunga in vetta della classifica salendo a quota 13 ...

Italiano Rally - Scandola e la Skoda Vincono il Rally Adriatico : Per la sesta volta consecutiva, Umberto Scandola ha alzato il trofeo del vincitore al Rally dellAdriatico. Il veronese ha portato al successo la sua Skoda Fabia R5 davanti alla Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli. Terzo posto per unaltra Skoda, quella guidata da Nicolò Marchioro che oltre al podio assoluto conquista anche la vittoria tra i partecipanti al campionato Italiano Rally terra. Giornata agrodolce per la Peugeot: Andreucci si ritira ...

Canottaggio - due sorelle palermitane Vincono i Mondiali : una studia all'Università di Messina - l'orgoglio dell'ateneo [NOMI e DETTAGLI] : Insieme hanno gia' vinto due campionati del mondo e 12 titoli italiani e si confermano tra le migliori atlete pesi leggeri del panorama remiero internazionale. 'E' un grande orgoglio per l'Universita'...

Farfalle - che impresa! Vincono oro - argento e bronzo ai mondiali… ma in tv non lo dice nessuno : Farfalle, che impresa! Vincono oro, argento e bronzo ai mondiali… ma in tv non lo dice nessuno Oro, argento, bronzo.… L'articolo Farfalle, che impresa! Vincono oro, argento e bronzo ai mondiali… ma in tv non lo dice nessuno proviene da Essere-Informati.it.