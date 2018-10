Riace - vicesindaco Gervasi : “Non me la sento di dare la colpa al governo attuale o a Salvini. Tutto è iniziato 18 mesi fa” : “Accanimento di Salvini nei confronti di Riace? Non condivido la visione politica del ministro, ma siamo in democrazia e ognuno lotta per i suoi valori. Tuttavia,la verità è che i problemi sono iniziati prima che si insediasse questo governo, cioè ben 18 mesi fa. Per onestà intellettuale non me la sento di scaricare la colpa sul governo attuale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal ...