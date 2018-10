Nazionale Mancini : “non c’è un problema attaccante” : “Il calcio è questo: ci sono dei momenti in cui non vinci e non sai perché anche se lo meriti, a volte gli attaccanti giocano bene e non riescono a fare gol, poi di colpo cambia: quindi assolutamente non esiste un problema n.9”. Lo dice il ct della Nazionale, Roberto Mancini, a margine di un evento organizzato da Poste Italiane, top sponsor della Nazionale. “L’obiettivo azzurro, ha ribadito Mancini, è ...

Nazionale - Mancini : "Nessun problema centravanti. Vittoria? Primi frutti - ma non mi esalto" : Roberto Mancini si gode gli effetti positivi della prima prestazione convincente della sua Nazionale, quella in Polonia. E stamattina è stato applaudito nella sede delle Poste Italiane, dove si è ...

Nazionale - Mancini : 'L'Italia non ha il problema del centravanti' : 'Il calcio è questo: ci sono dei momenti in cui non vinci e non sai perché anche se lo meriti, a volte gli attaccanti giocano bene e non riescono a fare gol, poi di colpo cambia: quindi assolutamente ...

Nazionale - l’analisi del Ct Mancini : “non abbiamo alcun problema in attacco” : Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato a seguito della vittoria last minute della Nazionale contro la Polonia ”Riuscire a dare una mentalità vincente alla Nazionale”. E’ l’obiettivo per gli azzurri fissato dal ct, Roberto Mancini, a margine di un evento organizzato dalla Figc e da Poste Italiane. ”Dobbiamo migliorare molto, dobbiamo dare continuità a risultati e prestazioni e, soprattutto, ...

Italia - il cielo torna azzurro in Nazionale : Mancini ha trovato la formula magica : dal nostro inviato CHORZOW LLa Nazionale, con il coraggio e la fantasia, è finalmente ripartita dopo il flop mondiale. Con Biraghi d'altri tempi che, dopo la scivolata decisiva, si è rialzato subito ...

Nazionale al Quirinale - Mancini : “che emozione incontrare Mattarella” : “Emozionato di salire al Quirinale dal presidente Mattarella. Quest’incontro è più emozionante del match di ieri sera, quella era una partita di calcio, questa non capita tutti i giorni”. Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini al suo arrivo al Quirinale con il resto della Nazionale italiana per le celebrazioni dei 120 anni della Figc. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Cairo - elogio alla Nazionale di Mancini : "Ieri sera mi sono divertito" : Urbano Cairo. ANSA La Nazionale di Roberto Mancini ha convinto Urbano Cairo. Il presidente del Torino e di Rcs è intervenuto in occasione della cerimonia di proclamazione del Premio Cairo a Palazzo ...

Nazionale - Mancini si fida della sua Italia : “possiamo battere il Portogallo. Vincere i Mondiali in Qatar? Lo speriamo” : Il commissario tecnico azzurro ha parlato dopo l’incontro con il Presidente Mattarella, soffermandosi sul momento della Nazionale “Il Portogallo? Cercheremo di fare una buona gara per confermare quanto di buono fatto nelle ultime due partite. Vogliamo cercare di Vincere, poi vedremo per il primo posto nel girone. E’ chiaro che in questo momento il Portogallo è ancora un po’ superiore, è campione d’Europa in ...

La Nazionale al Quirinale - Mancini : "Una grande emozione - sogniamo Qatar 2022" : Gli azzurri ricevuti dal presidente Mattarella. Chiellini: "Serve la fiducia di tutti per tornare a vincere come in passato"

Fabio Capello sulla Nazionale : "Bravo Mancini - ci siamo"/ Serie A : "Scudetto alla Juventus - su Inter-Milan..." : Fabio Capello sulla Nazionale: "Bravo Mancini, ci siamo". L'ex tecnico della Roma fa il punto sulla Serie A: "Scudetto alla Juventus, sul derby Inter-Milan..."(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Nazionale - Capello sostiene Mancini : “giusto non far giocare Immobile” : Fabio Capello ha analizzato la prestazione dell’Italia di Roberto Mancini, con un focus su alcuni calciatori della rosa azzurra “A livello di campo sembra abbiamo imboccato la strada giusta”. E’ il commento di Fabio Capello dopo la vittoria di ieri sera in Nations League per 1-0 dell’Italia con la Polonia. “E’ stata una buona partita, si era già visto qualcosa con l’Ucraina. La conferma della ...

Nazionale - Mancini : 'Partita dominata - non meritavamo il pareggio. Stiamo crescendo' : Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini commenta così a caldo la vittoria in Polonia : "Partita che abbiamo dominato dall'inizio alla fine, dovevamo far gol prima, era ingiusto lo 0-0. ...

Mihajlovic sbuffa : «Mi sono stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini» : Intervistato da Sky Sport 24, Sinisa Mihajlovic ha parlato del suo futuro ma anche di Nazionale e del prossimo derby di Milano

Mihajlovic : 'Mi sono un po' stufato di stare in Italia. Nazionale? Fiducia a Mancini' : Sinisa Mihajlovic è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato di molte tematiche, dalla Nazionale al suo futuro, passando per il derby di Milano. SULLA NAZIONALE - ' Si gioca con un finto nueve quando non c'è un centravanti . Ma sono loro ...