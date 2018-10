Marco Bocci | il primo film da regista con Laura Chiatti dopo l’herpes e la paura

Marco Bocci dopo SOLO 2 debutta alla regia : nel film anche la compagna Laura Chiatti : Marco Bocci debutta alla regia di “Erre 11”, la pellicola ispirata dal suo libro “A Tor Bella Monaca non piove mai”. Nel cast anche la moglie Laura Chiatti Dal piccolo schermo alla macchina da presa il passo è davvero breve. Lo sa bene Marco Bocci, attore di successo di fiction che ha deciso di debuttare anche come regista. L’occasione è arrivata con “Erre 11“, il titolo provvisorio del film di prossima ...

Replica Solo 2 con Marco Bocci : dove rivedere la seconda puntata : Solo 2, dove vedere la seconda puntata Questa sera è andata in onda la seconda puntata della seconda stagione di Solo – La serie, la famosa fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. Mancano quindi solamente due puntate al grande finale che si prospetta ricco di colpi di scena. Coloro che non […] L'articolo Replica Solo 2 con Marco Bocci: dove rivedere la seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

Riassunto Solo 2 con Marco Bocci : cosa è successo nella prima puntata : Solo 2, Riassunto prima puntata Venerdì 5 Ottobre ha preso il via su Canale 5 la seconda stagione di Solo – La serie, protagonista assoluto l’attore Marco Bocci. In attesa di vedere la seconda puntata, in onda questa sera su Canale 5, ripercorriamo cosa è successo. La prima puntata riparte dal finale della prima stagione: […] L'articolo Riassunto Solo 2 con Marco Bocci: cosa è successo nella prima puntata proviene da Gossip e ...

Esordio alla regia per Marco Bocci. Iniziate a Roma le riprese di “Erre11” : Il film, tratto dal Romanzo d’Esordio dell’attore umbro, sarà una coproduzione italo-spagnola e avrà un cast di rilievo del nostro cinema italiano, tra cui spiccano Libero De Rienzo, Andrea Sartoretti e Laura Chiatti. Roma. Al via oggi lunedì 8 ottobre 2018 le riprese di Erre11 (titolo provvisorio) la prima pellicola firmata nella regia e nella sceneggiatura dal celebre interprete di cinema e tv Marco Bocci. Il film, tratto dall’ Esordio ...

Marco Bocci diventa regista/ La dedica di Laura Chiatti commuove : anche lei sarà nel film del marito (Foto) : Laura Chiatti ha commosso tutti con una dedica al marito Marco Bocci. “Il tuo tocco speciale trasforma tutto... ognuno coltiva dentro di se una magia...".(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:54:00 GMT)

Carlo Conti travolge Marco Bocci : ‘Tale e Quale Show’ batte la fiction ‘Solo 2’ : Il programma di Rai Uno si conferma il più visto del venerdì sera, per nulla scalfito dall'esordio della seconda stagione...

Carlo Conti batte il ritorno di Marco Bocci con Tale e Quale Show : Tale e Quale Show: Carlo Conti doppia Marco Bocci. Gli ascolti tv Per la quarta settimana consecutiva, Carlo Conti trionfa nella gara degli ascolti con Tale e Quale Show. La puntata del varietà di Rai1, andata in onda venerdì 5 ottobre in prima serata, ha fatto registrare 20,8% pari a 4.350.000 telespettatori, risultando il programma più visto e più commentato sui social. Rispetto alle edizioni precedenti, la quarta puntata del 2018 risulta ...

Replica Solo 2 con Marco Bocci : dove rivedere la prima puntata : Solo 2, dove vedere la Replica Ha ripreso il via Solo, l’amatissima fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. È andata in onda la prima puntata della seconda stagione con tanti colpi di scena. Se qualcuno, però, ha perso la messa in onda e non ha potuto vedere la prima puntata, vi […] L'articolo Replica Solo 2 con Marco Bocci: dove rivedere la prima puntata proviene da Gossip e Tv.

Marco Bocci e Laura Chiatti / La foto su Instagram fa innamorare tutti : i complimenti di Beatrice Valli : Marco Bocci e Laura Chiatti sempre più innamorati. L'attrice posta una foto su Instagram che incanta il web e suscita i complimenti di Beatrice Valli(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:24:00 GMT)

Marco Bocci e Laura Chiatti : le parole di Beatrice Valli di Uomini e Donne : Le tenere parole della Valli per Bocci-Chiatti Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, commenta una foto pubblicata sul profilo Instagram di Laura Chiatti. L’immagine raffigura l’allegra e felice famiglia che Laura Chiatti e Marco Bocci hanno formato assieme ai loro due splendidi bambini, Enea e Pablo. La Valli, attuale compagna dell’ex tronista Marco […] L'articolo Marco Bocci e Laura Chiatti: le parole ...

SOLO 2 / Anticipazioni prima puntata : Marco Bocci entusiasta "seconda stagione noir" (5 ottobre) : Questa sera torna su Canale 5 la miniserie SOLO con la seconda stagione. Marco Bocci, nei panni dell'agente infiltrato Marco Pagani, prenderà una decisione pericolosa(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Solo 2 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica con Marco Bocci : Solo 2 dove vedere. Torna su Canale 5 con la seconda stagione la fiction con Marco Bocci da venerdì 5 ottobre 2018. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #Solo Solo 2 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica con Marco Bocci La fiction Solo 2 va in onda il venerdì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche in streaming dal ...

‘Solo 2’ : stasera in prima serata torna la serie su Canale 5 con Marco Bocci. Leggi le anticipazioni : Solo 2, torna e ricomincia da dove tutto è finito. Venerdì 5 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva L'articolo ‘Solo 2’: stasera in prima serata torna la serie su Canale 5 con Marco Bocci. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Cast e personaggi di Solo 2 : Marco Bocci torna su Canale 5 per una nuova missione? Anticipazioni 5 ottobre : Dalla new entry Ivana Lotito al ritorno di Peppino Mazzotta, Cast e personaggi di Solo 2 sono pronti a riprendere il loro posto nel prime time di Canale 5 nella difficile serata del venerdì sera. Mediaset è un po' in crisi nel settore fiction ma ha intenzione di fare grandi cose in futuro puntando su Infinity e sulla produzione ma, intanto, spera di portare a casa importanti risultati grazie a Marco Bocci, ma sarà davvero così? Lo scontro con ...