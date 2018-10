Lorenzo Riccardi | Giulia Cavaglia sta recitando? Le dure parole dell’ex fidanzato

Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per Lorenzo Riccardi? Arriva Giulia ma sorge un problema (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha avuto un Colpo di fulmine per la nuova Arriva ta Giulia ? La corteggiatrice puntata anche da Luigi...(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Viviana Vizzini - chi è? / Uomini e donne : Lorenzo Riccardi la mette alla prova ma va a finire male... : Vivivana Vizzini , corteggiatrice di Uomini e donne , subirà oggi i rimproveri di Lorenzo Riccardi per il suo atteggiamento in esterna: la decisione del tronista.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Uomini e donne - tragedia durante le registrazioni : come hanno ridotto Lorenzo Riccardi : Una tragedia durante la registrazione di Uomini e donne , di cui dà conto Novella 2000 . Il muscolosissimo Lorenzo Riccardi , si apprende, è scoppiato in lacrime dopo che una delle corteggiatrici lo ...

U&D - Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella : 'Io so tutto' - ma non si sbilancia : Sono sempre più numerose le chiacchiere circolanti in rete sul conto di Sara Affi Fella. L'abbiamo inizialmente conosciuta come la fidanzata di Nicola Panico con cui ha condiviso una lunga storia d'amore interrotta dopo la partecipazione della coppia ad una delle più recenti edizioni di Temptation Island [VIDEO]. In to, è divenuta tronista di Uomini e donne ed ha intrapreso un importante percorso televisivo che l'ha vista abbandonare lo studio ...