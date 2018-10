Riace | Crozza a Che fuori tempo che fa | “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Dice che non si possonorenell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizionella copertina di ieri di CheChe Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di, e ha aggiunto “E’ come se Toninelli dicesse che non si possonore ministri che sparano cavolate!” L'articoloa Cheche fa: “Salvini nonnell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli nonsse ministri che sparano cavolate” proviene da Il Fatto Quotidiano.