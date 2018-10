Malta | un anno fa l' omicidio di Daphne Caruana Galizia

Migranti - sbarcati a Malta i 58 della Aquarius : saranno trasferiti in 4 Paesi europei : Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 Migranti della nave Aquarius . Lo rende noto il governo maltese. L' Aquarius , ...

Aquarius - Italia nega approdo : sbarcheranno a Malta i 58 migranti a bordo : E' stato il Portogallo a comunicare che la soluzione per i 58 migranti a bordo dell' Aquarius era stata trovata. A tal proposito, ieri mattina era partito un appello ai Paesi della UE per consentire un approdo urgente viste le avverse condizioni meteo. Così, rispondendo alla richiesta, se ne faranno carico Portogallo, Spagna, Francia e Germania. La soluzione a quattro ha preso vita su proposta della Francia che inizialmente aveva rifiutato la ...

Aquarius - Portogallo annuncia accordo con Francia e Spagna per i migranti - Malta : sbarcheranno al largo - poi in Ue : "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto ...

La Aquarius verso Malta per sbarcare i 141 migranti. Saranno accolti in altri cinque paesi : Sono in corso negoziati tra governo spagnolo, Commissione europea e altri paesi Ue per cercare di risolvere la questione dell'approdo nelle prossime ore - Si intravede una possibile soluzione nelle ...