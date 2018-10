Grande Fratello Vip | quarta puntata | eliminato Silvestrin | quattro in nomination

Blastingnews

: Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - trash_italiano : Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - giannigipi : Cambio canale. Guardo. Penso:”questa puntata di The walking dead non l’ho mai vista”. Era il Grande Fratello Vip. - SimonaMalpezzi : Ogni giorno ha il suo paletto: oggi scopriamo che il reddito di #DiMaio non andrà a chi vive con i genitori. Ma si… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Tra colpi di scena e qualche siparietto fin troppo scontato, è andata in onda ieri 15 ottobre ladelVip 2018, condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Come da copione, è stato concesso largo spazio all'entrata nella Casa di Cristiano Malgioglio, il vincitore morale della scorsa edizione. Quest'ultimo ha espresso con la sua proverbiale ironia il suo punto di vista verso alcuni concorrenti, in primis Ivan Cattaneo, che dovrebbe cercare di non imitarlo. Non sono mancate le critiche anche verso Benedetta Mazza e Martina Hamdy, costantemente ai margini dei giochi. La serata ha sancito anche il nome del terzodi questa edizione, scelto tra i tre concorrenti inovvero Enrico, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. E, ovviamente, è arrivato anche il momento di conoscere i nomi di coloro che saranno a rischio eliminazione per la ...