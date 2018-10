repubblica

: RT @repubblica: Fortissimamente Avolio - Gio15474822 : RT @repubblica: Fortissimamente Avolio - caccavale_max : RT @repubblica: Fortissimamente Avolio - LaTarina : RT @repubblica: Fortissimamente Avolio -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Come se la leader nazionale del suo partito, pur di recuperare qualche like, abdicasse a decenni di dignità politica lanciando crociate contro il cous cous o postando su Twitter un video in cui dà ...