È chiaramente una vulva Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del

(Di martedì 16 ottobre 2018) Probabilmente l'intento di Fedi era un altro. Anzi, sicuramente. Ma la verità è che il web sta impazzendo per questa sciarpa da 790€ della nota maison di moda italiana fondata nel 1925. Tutti infatti dicono sembri una. I più fantasiosi dicono che capovolgendo la foto non ci sia proprio margine di errore nel credere ciò.Sul negozio online del brand da qualche giorno è comparsa una sciarpa della nuova collezione autunno/inverno realizzata con una miscela di seta e lana; su un lato, un bordo di pelliccia. La sciarpa, presente in 3 colori (rosa, rosso, blu) è finita tra i trend di Twitter come #scarf. L'accessorio di maglia in rosa chiaro ricorderebbe, una volta messa al collo, proprio una vagina. Il The Guardian ha aggiunto il tocco finale, twittando che chi la indossa sembra in un certo senso "appena nato".'s £750 ...