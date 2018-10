Crosetti | giornalista di Repubblica | ‘Pronti ad appendere i fascisti’

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Mai più fascisti in Italia, il popolo dovrebbe tenersi pronto ad “appenderli per i piedi” se dovesse essere necessario. Queste frasi, messe pubblicamente nero su bianco con un cinguettio postato su Twitter, stanno costando molto caro a Maurizio, notoche collabora con il quotidiano. Certo,, nella giornata di ieri, poche ore dopo lo scivolone mediatico, ha subito cancellato il tweet, sostituendolo con un altro di ben altro tenore, nel quale ha ammesso candidamente di aver esagerato. Ma ormai la frittata social era fatta, visto che in molti avevano gia' salvato lo screen shot, condividendolo a loro volta. Per questoè finito nella bufera e, a peggiorare la situazione, ci ha pensato lui stesso, pensando bene di pubblicare un altro tweet ‘equivoco’, stavolta sulla possibile intervista della collega Diletta Leotta a Cristiano ...