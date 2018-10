Bellezza «planet friendly»

vanityfair

(Di martedì 16 ottobre 2018)Forse qualcuna di voi ricorderà quando quest’estate le isole Hawaii hanno predisposto un disegno di legge per vietare l’uso di ingredienti chimici all’interno dei prodotti solari, in favore di formule sea-minerali e non tossiche. Obiettivo dichiarato: impattare il meno possibile sul mare e la sua flora e fauna, preservando in particolare le preziose barriere coralline intorno alle Hawaii e ...