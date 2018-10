Avengers 4 | cosa sappiamo del nuovo film Marvel

wired

(Di martedì 16 ottobre 2018) Mancano ancora parecchi mesi all’uscita di4, ilcollettivo dei supereroiche, dopo il precedente capitolo Infinity War, è destinato a chiudere in modo più o meno definitivo una prima fase di questo universo cinematografico inaugurato dieci anni fa. Non si contano le ipotesi e le indiscrezioni su quella che sarà la trama ma anche il titolo della nuova pellicola, tenuti finora gelosamente segreti dalla Disney e dai registi, i fratelli Russo. Ciononostante in questo ultimo periodo sono diverse le fughe di notizie e le supposizioni elaborate dai fan. In particolare di recente è trapelata su Reddit, anche se poi prontamente cancellata, quella che pare essere la descrizione del primo trailer del, il cui debutto non è stato ancora fissato dal marketing ufficiale. Secondo questa trascrizione, la clip si aprirebbe con Capitan America e Iron Man che si ritrovano ...