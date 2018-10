Rimini | fanno sesso in spiaggia di domenica mattina davanti ai bimbi | la gente filma tutto

Rimini - fanno prostituire una 16enne per compare droga : tariffe dai 20 ai 1500 euro : Costringevano una ragazzina di 16 anni a prostituirsi per pagarsi la droga: con questa accusa sono stati arrestati due uomini residenti a Bellaria Igea Marina, di 34 e 46 anni. La minorenne veniva accompagnata a turno dai due uomini agli incontri con i “clienti” per tariffe dai 20 ai 1500 euro. Sarebbe stata ceduta anche ai pusher in cambio di droga.Continua a leggere