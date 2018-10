Paura vicino Lecce | la croce della chiesa prende fuoco improvvisamente

Terremoto Catania - scossa magnitudo 4.8 nella notte sull’Etna : Paura in tutta la Sicilia - crolli e feriti vicino l’epicentro [FOTO] : 1/17 crolli a Santa Maria di Licodia ...

Napoli - Paura vicino la storica chiesa. Raid contro casa di un pregiudicato - esplosi 9 colpi verso la camera da letto : Nove bossoli sul selciato, quattro ogive in camera da letto. E' quello che resta del Raid intimidatorio che è avvenuto questa notte contro l'abitazione di un pregiudicato in via Carbonara, a pochi ...

Vento forte - Paura a Napoli : albero si abbatte su auto vicino al liceo : Via Giacomo Puccini, nel cuore del Vomero. Siamo nella strada che costeggia il liceo Sannazaro, 25 settembre mattina. Un albero si abbatte su un'auto in sosta, probabilmente a causa del forte...

Roma - bloccata in auto dai cinghiali : Paura vicino al parco dell'Insugherata : Panico ieri in via Panattoni, vicino al parco dell' Insugherata , dove una donna a bordo di un'auto è rimasta bloccata da un branco di cinghiali . La denuncia con un video pubblicato su Facebook. ...

Eva Henger e l’attacco a Francesco Monte : “Dovrebbe avere Paura a passare vicino agli armadi” : Eva Henger torna a parlare dell’ormai eterno rivale Francesco Monte, con cui c’è stato all’Isola dei Famosi il celebre scontro che portato al chiacchieratissimo canna gate e al conseguente ritiro dello stesso Monte dal reality. Dei presunti spinelli fumati dall’ex tronista in Honduras si è parlato per settimane, con lunghi speciali televisivi, inchieste di Striscia la Notizia e dibattiti a non finire. Ora, per Francesco ...