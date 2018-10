Matteo Salvini lancia una frecciatina a Fabio Fazio sullo stipendio?

Immigrati - Matteo Salvini denuncia la Francia : 'Furgone della polizia in Piemonte - scaricano qui i migranti' : Per la cronaca, la Procura ha già aperto un fascicolo per lo sconfinamento di agenti francesi a Bardonecchia , nel marzo scorso'. 'Sono in attesa di sviluppi - è il commento preoccupato del ministro ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio : “Il suo stipendio? Ci lavoreremo…” : Fabio Fazio, Matteo Salvini Nei giorni scorsi aveva placato l’ira dei parlamentari leghisti contro Cristina Parodi. “Lasciamo che siano gli altri a fare polemiche, noi dobbiamo pensare a lavorare” aveva detto. Stavolta, però, Matteo Salvini non ha resistito e la bordata a sfondo televisivo l’ha tirata lui stesso. Nei giorni scorsi, durante un comizio in Trentino Alto Adige, il vicepremier ha riservato uno sferzante ...

Matteo Salvini - Titty Astarita : cacciata dalla squadra napoletana di calcio perché candidata della Lega : E' stata cacciata dalla squadra di calcio in cui giocava perché si è candidata nella Lega a Marano. Titty Astarita , capitana della formazione femminile dell' Afro Napoli , è infatti stata invitata ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio. Il suo stipendio? «Ci lavoreremo…» : Fabio Fazio, Matteo Salvini Nei giorni scorsi aveva placato l’ira dei parlamentari leghisti contro Cristina Parodi. “Lasciamo che siano gli altri a fare polemiche, noi dobbiamo pensare a lavorare” aveva detto. Stavolta, però, Matteo Salvini non ha resistito e la bordata a sfondo televisivo l’ha tirata lui stesso. Nei giorni scorsi, durante un comizio in Trentino Alto Adige, il vicepremier ha riservato uno sferzante ...

Matteo Salvini - Paolo Becchi : per non rischiare il logoramento Fate attenzione alle quattro 'M' : Questo governo gode al momento di un vasto consenso popolare, che non accenna a indebolirsi e questo grazie, bisogna pur dirlo, in particolare all' opera concreta di Matteo Salvini che con i fatti ha ...

Laura Boldrini - lo schifo su Matteo Salvini : 'Ma con quale credibilità...?' - senza ritegno : Laura Boldrini non perde il vizio. Poi ora che ha poco da fare, non perde occasione per inveire contro Salvini. Ecco l'ultimo esempio: 'Coi soldi dei cittadini è giusto essere rigorosi. Ma con quale ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

Matteo Salvini attacca Fabio Fazio : "Lavoreremo affinché prenda meno denaro pubblico" : In occasione del tour in Trentino Alto Adige per le elezioni provinciali del 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini da Borgo Valsugana (Trento) ha lanciato un attacco al sistema dell'informazione: Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo. Successivamente il ...

Emma Bonino contro Matteo Salvini : 'Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari' : L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di ...

Alitalia - Matteo Salvini : il ministro Tria rispetti il contratto di governo : Il ministro dell'Economia Tria "deve fare quello che dice il contratto di governo. Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, che torna sui contrasti nel governo ...

Alitalia - Matteo Salvini : ministro Tria rispetti contratto governo : Il ministro dell'Economia Tria "deve fare quello che dice il contratto di governo. Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti". Lo dice al Messaggero il vicepremier Matteo Salvini torna sui contrasti nel ...

Migranti - Viminale : "Stop modello Riace"/ Ultime notizie - Matteo Salvini contro Lucano : "Tolleranza zero" : Migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Silvio Berlusconi spiazzato da Matteo Salvini - retroscena Minzolini : 'Tu gli parli di spread e lui...' : Tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini il dialogo è sempre più complicato. Ed è Augusto Minzolini , sul Giornale , a svelare un gustoso retroscena direttamente da Arcore. Il Cav è preoccupato per la ...

Incidente per Matteo Salvini : "Alla mia età...". E mostra la foto della frattura : "Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare...