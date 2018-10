Manovra | intesa su pace fiscale Quota 100 al via a febbraio

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla Manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Manovra - Draghi : “Fiducia in un’intesa ma serve abbassare i toni - non solo l’Italia. Deviazioni? Non è la prima volta” : Una Manovra in deficit per un Paese con un debito alto è più complicata “se la gente comincia a mettere in dubbio l’euro“. Ma l’invito del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ad “abbassare i toni è a tutte le parti, non solo l’Italia, parlando più in generale”. Draghi in ogni caso è “fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso” anche perché è vero che ci sono state ...

Manovra - intesa nel governo. Frenata sul deficit/Pil Al 2 - 4% solo nel 2019 - poi scenderà al 2 - 1 e all'1 - 8 : Il rapporto deficit/Pil sara' fissato al 2,4% nel 2019, poi scendera' al2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. E' quanto confermano fonti digoverno, a vertice ancora in corso a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Manovra : il dossier di Intesa San Paolo e la paura che il deficit lieviti ancora : Nel giorno della bufera a Piazza Affari, che affonda soprattutto le grandi banche cariche di titoli pubblici in bilancio (373 miliardi a luglio scorso), ai piani alti di Intesa San Paolo, primo gruppo del credito italiano, circola un dossier pesantissimo, il weekly economic monitor, dove si paventa chiaramente un possibile futuro downgrading, visti i "dubbi circa la sostenibilità futura del debito italiano". Un declassamento molto ...

Intesa trovata !! Salvini e Di Maio la Manovra del Popolo è fatta !! : Manovra del Popolo, Di Maio-Salvini, Intesa deficit/Pil al 2.4%: ?10 miliardi al reddito e via la Fornero «È la Manovra del cambiamento» L’Intesa c’è. «Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la Manovra del cambiamento». Lo affermano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti», aggiunge il vicepremier Luigi Di Maio ...

