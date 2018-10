Colazione salata | perfetta per dimagrire

vanityfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) È super sazianteHa meno zuccheriContrasta gli attacchi di fameÈ ideale per chi fa sportVa bene anche se sei a dietaLapuò essere una valida alternativa a quella dolce soprattutto se sana ed equilibrata. «È ideale soprattutto per chi deve affrontare una giornata lavorativa che richiede un elevato sforzo fisico e per chi svolge un’intensa attività sportiva. Ma va bene anche per chi ha necessità di perdere qualche chilo di troppo» spiega la dottoressa Valentina Schirò, biologa nutrizionista specializzata in scienza dell’Alimentazione e dottore di ricerca in oncopatologia molecolare e cellulare. «Rispetto a quella dolce- prosegue l’esperta- dà un maggior senso di sazietà permettendo una migliore gestione del senso della fame nel corso della giornata. Se fatta in modo equilibrato apporta infatti meno zuccheri, che favoriscono gli attacchi di fame a favore invece delle ...