Ciclismo | Moreno Moser a caccia del rilancio | nuova avventura in Nippo Fantini | addio

Ciclismo - Europei 2018 : incertissima la cronometro al maschile. L’Italia se la gioca con Filippo Ganna e Moreno Moser : Il primo titolo per quanto riguarda gli uomini assegnato agli Europei di Glasgow di Ciclismo su strada sarà quello della cronometro individuale. Domani, mercoledì 8 agosto, tutti in strada nella capitale scozzese per andare a caccia nella prova contro il tempo della macchia che onora il Vecchio Continente. Una prova davvero incerta, che non vede al via (diversamente da quella in linea, dove troviamo Peter Sagan), un chiaro favorito. Percorso di ...