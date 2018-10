Calendario Serie A calcio femminile - terza giornata : programma - orari e tv : Dopo la pausa dedicata alla Nazionale, il campionato di calcio femminile di Serie A torna nuovamente in scena per la sua terza giornata. Un turno che, un po’ come il precedente, sarà condizionato da alcuni spostamenti che riguarderanno alcune squadre. In primis, contrariamente a quanto avviene di solito, si giocherà domenica e non sabato e le partite in programma saranno le seguenti: Serie A calcio femminile – terza giornata – ...

Calendario Serie A1 pallanuoto femminile 2018-2019 : le date delle 18 giornate della regular season e dei play-off. Programma - orari e tv : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. La regular season scatterà infatti il 13 ottobre e si concluderà il 4 maggio. Diverse saranno le pause: 20 ottobre, 24 novembre, 15 dicembre, dal 29 dicembre al 12 gennaio, 23 febbraio, dal 16 al 30 marzo e dal 13 al 20 aprile. Play-off e play-out si ...

Calendario Serie A1 pallanuoto 2018-2019 : le date delle 26 giornate della regular season e dei play-off. Programma - orari e tv : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. La regular season scatterà infatti il 13 ottobre e si concluderà il 18 maggio. Cinque saranno le pause: 29 dicembre, 9 marzo, 6 aprile, 20 aprile e 4 maggio. Play-off e play-out si giocheranno tra il 23 ed il 26 maggio: la Final Six scudetto vedrà le prime ...

Prossima giornata Serie A | Calendario delle partite e orari | Come vederle in tv su Sky e Dazn : Passata l’ottava giornata, prima della nona ci sarà una pausa, dedicata alla Nazionale. L’intervallo di tempo che passerà prima di rivedere la Serie A sarà dunque di due settimane. Quando le 20 squadre riprenderanno la loro marcia verso l’obiettivo massimo, moltissime attenzioni saranno catturate dal derby di Milano, con l’Inter “squadra di casa” per l’occasione. La giornata inizierà però di sabato, ...

Serie A - risultati e Calendario dell’ottava giornata : Ieri hanno vinto sia la Juventus che la Roma, e oggi tocca a Napoli, Inter, Milan e Lazio: i risultati e la classifica aggiornata The post Serie A, risultati e calendario dell’ottava giornata appeared first on Il Post.

Calendario Serie A oggi - gli orari delle partite di domenica 7 ottobre. Come vederle in tv su Sky e Dazn : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 si chiude oggi, domenica 7 ottobre. Questo è l’ultimo turno del massimo campionato italiano di calcio prima della sosta per le Nazionali. Dopo l’anticipo di venerdì tra Torino e Frosinone e le tre sfide di ieri, oggi sarà la volta di altre sei sfide. Il lunch match odierno alle ore 12.30 vedrà opposte Genoa e Parma. Alle ore 15.00 tre gare, ovvero Atalanta-Sampdoria, Lazio-Fiorentina e ...

Serie A - il Calendario dell’ottava giornata : Ieri il Torino ha battuto il Frosinone, oggi tocca a Juventus e Roma The post Serie A, il calendario dell’ottava giornata appeared first on Il Post.

Calendario Serie A oggi : a che ora iniziano gli anticipi e come vederli in tv su Sky e Dazn : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 proseguirà oggi, sabato 6 ottobre. Questo è l’ultimo turno del massimo campionato italiano di calcio prima della sosta per le Nazionali. Dopo l’anticipo di ieri tra Torino e Frosinone, oggi sarà la volta di altre tre sfide, che faranno da preludio alle altre sei di domani. oggi, sabato sei ottobre 6 ottobre, alle ore 15.00 si giocherà Cagliari-Bologna, mentre alle ore 18.00 ecco andare ...

Calendario Serie A calcio - gli orari e il programma dell’ottava giornata. Come vedere le partite su Sky e Dazn : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra stasera e domenica 7 ottobre. Il turno del massimo campionato italiano di calcio infatti va in scena subito prima della sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si parte questa sera alle ore 20.30 con Torino-Frosinone, poi ancora tre match al sabato: domani, 6 ottobre, alle ore 15.00 ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della ottava giornata 2018-2019 : ... sabato 6 ottobre, ore 20:30, Genoa-Parma , domenica 7 ottobre, ore 12:30, Atalanta-Sampdoria , domenica 7 ottobre, ore 15:00, - Sky Sport 253 e Sky Sport 384 Lazio-Fiorentina , domenica 7 ottobre, ...

Basket - Serie A 2018 : novità - Calendario e orari della nuova stagione : Tutte le notizie e le immagini anche su Sky Sport 24 . Chi è la squadra favorita per la vittoria finale? Inutile nascondere che l' Olimpia Milano , quest'anno targata AX, parte decisamente in pole ...

Basket - Serie A 2018-2019 : prima giornata. Il Calendario delle partite : programma - orari e tv : Si sta per alzare il sipario sul campionato di Serie A numero 97. Ci eravamo lasciati con le scene di trionfo dell’Olimpia Milano alla BLM Group Arena (già PalaTrento) in gara6 della finale scudetto, si ripartirà con una situazione che ha subito più di un cambiamento: i miglioramenti di Milano, Larry Brown a Torino, le ambizioni di Avellino con Norris Cole e tanti altri argomenti. Tutto questo verrà messo ancora una volta in discussione ...

Calendario Serie A1 basket femminile 2018-2019 : tutte le date delle 22 giornate e dei playoff. Programma - orari e come vederle in tv : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2 SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO Treofan Battipaglia Elcos Broni Use Bk Rosa Empoli Gesam Gas&Luce ...

Calendario Serie A basket 2018-2019 : tutte le date delle 30 giornate e dei play-off. Programma - orari e come vederle in tv : Si ricomincia: la Serie A 2018-19 sta per ripartire, con la caccia aperta all’A|X Armani Exchange Milano che s’è già portata a casa la Supercoppa Italiana. Sono tanti i temi di questa stagione che andranno sviscerati: ne citiamo cinque, e cioè la forza dell’Olimpia, l’effetto di Larry Brown a Torino, la ricerca di conferme di Trento, quanto sarà davvero forte Brindisi dopo una preseason da 10/10, quale sarà ...