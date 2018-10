Selena Gomez | crollo emotivo | la popstar ricoverata in un ospedale psichiatrico

Selena Gomez è stata ricoverata in un rehab per una 'crisi emotiva' : Due ricoveri nel giro di pochi giorni per Selena Gomez. Un periodo non facile per la cantante americana che, logorata dai controlli medici, ha perduto il controllo in ospedale ed è stata colta da una "crisi emotiva". Stando a quanto rivela Tmz, sito americano di gossip, la popstar avrebbe persino provato a staccarsi la flebo e fuggire dal Cedas-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove la famiglia l'aveva portata per via di un'insufficienza di ...

Selena Gomez ricoverata in una clinica psichiatrica per un crollo emotivo : Selena Gomez è stata ricoverata in ospedale due volte nell'arco di due settimane. Il secondo ricovero è avvenuto in seguito a un crollo emotivo e al momento si trova all'interno di una clinica psichiatrica. Lo riferisce il sito Tmz. La cantante 26enne ha avuto una forte reazione emotiva dopo aver scoperto di avere un livello di globuli bianchi troppo basso. Selena, inaftti, soffre di lupus, una patologia antiinfiammatoria che ...

Selena Gomez ricoverata in una clinica psichiatrica : 26enne ex stellina Disney, Selena Gomez sarebbe stata ricoverata in una clinica psichiatrica dell'East Coast a causa di un 'crollo emotivo'. A darne notizia il sito TMZ.La popstar, un anno fa operata per un trapianto di rene e in sofferenza per una seria carenza di globuli bianchi, avrebbe perso la testa in ospedale, tanto da strapparsi via la flebo. La Gomez avrebbe persino provato a scappare dal Cedars-Sinai Medical Center, trovando i ...

Selena Gomez ricoverata in clinica per ‘crollo emotivo’ : La popstar Selena Gomez ha avuto un “crollo emotivo” ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dell’East Coast. Secondo quanto riporta il sito americano di gossip Tmz, la cantante, 26 anni, che soffre di una seria carenza di globuli bianchi e nel 2017 ha avuto un trapianto di rene, sarebbe stata ricoverata due volte nelle ultime settimane. Dalle ricostruzioni di Tmz pare che la Gomez, esasperata dalle visite mediche ...

Selena Gomez in rehab - la cantante ricoverata in un ospedale psichiatrico : soffre di panico ed ansia : Selena Gomez e la sua crisi emotiva dopo il trapianto di rene, la cantante americana ricoverata in un ospedale psichiatrico Selena Gomez ha avuto un crollo emotivo e per questo è stata costretta a chiedere il ricovero presso l’ospedale psichiatrico di Los Angeles, il Cedars-Sinai Medical Center. A seguito del trapianto di rene, a cui la cantante si è dovuta sottoporre a causa del lupus nel 2017, l’artista statunitense ha ...

Selena Gomez in rehab a causa di un altro crollo emotivo : ultimi aggiornamenti : Selena Gomez in rehab, di nuovo. Stando a quanto si legge oggi sui media americani, la cantante è stata ricoverata in seguito ad un "crollo emotivo" che si è verificato nelle scorse ore. A riportare la notizia nella notte è stato TMZ, fonte di tutto. TMZ riporta che, nel corso di una nuova visita di controllo in ospedale, Selena Gomez avrebbe perso il controllo. La cantante, esasperata dai medici e dai controlli ai quali è costretta a ...

Selena Gomez ricoverata dopo un crollo emotivo : Selena Gomez non sta bene ed è stata ricoverata d’urgenza in una clinica psichiatrica. Secondo Tmz, il sito di gossip, solitamente molto ben informato, la cantante -che soffre di lupus e qualche tempo fa è stata costretta a sottoporsi a un trapianto di rene- è stata ricoverata per ben due volte nelle ultime due settimana e l’ultima, dopo un «crollo emotivo» è stata trasferita in una clinica psichiatrica. --Gomez, che ha 26 anni, ha avuto un ...

Selena Gomez è entrata in un centro di salute mentale dopo un crollo emotivo : In seguito a due ricoveri in ospedale The post Selena Gomez è entrata in un centro di salute mentale dopo un crollo emotivo appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha avuto un «crollo emotivo» : ricoverata in un rehab : Selena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialSelena Gomez, addio ai socialDue ricoveri nel giro di quindici giorni. Troppi per Selena Gomez che, esasperata dalle visite ...

Selena Gomez ricoverata in una clinica psichiatrica : crisi di nervi e globuli bianchi i suoi problemi? : Brutte notizie per i fan di Selena Gomez che in queste ore si sono mobilitati sui social al grido di #PrayForSelena dopo aver saputo del ricovero della loro beniamina. In questo momento le notizie non sono molto chiare visto che i ricoveri sembrano addirittura essere stati due, ma quello che è certo è che quello che ha portato la Gomez in una clinica psichiatrica dovrebbe essere stato un crollo nervoso. Già in passato la cantante e attrice era ...

Il video ufficiale di Taki Taki di Selena Gomez - Dj Snake - Cardi B e Ozuna - il nuovo singolo da record su Spotify : È finalmente fuori il video ufficiale di Taki Taki di Selena Gomez, Dj Snake, Cardi B e Ozuna. Il brano è già dal 28 settembre in rotazione radiofonica e anche disponibile in tutte le piattaforme streaming e in download. Due settimane di attesa per i fan degli artisti che da poche ore hanno a disposizione il video ufficiale della hit. Il video con solo audio aveva già raggiunto oltre 40 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane, in ...

Selena Gomez - Dj Snake - Cardi B e Ozuna : è uscito il video ufficiale di “Taki Taki” : Taki Taki rrrrrumba! The post Selena Gomez, Dj Snake, Cardi B e Ozuna: è uscito il video ufficiale di “Taki Taki” appeared first on News Mtv Italia.

Taki Taki : ecco l’anteprima del video ufficiale con Dj Snake - Selena Gomez - Cardi B e Ozuna : Dai un'occhiata ;) The post Taki Taki: ecco l’anteprima del video ufficiale con Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B e Ozuna appeared first on News Mtv Italia.

Dj Snake - Cardi B - Ozuna e Selena Gomez in Taki Taki - il nuovo singolo (testo e audio) : Dj Snake, Cardi B, Ozuna e Selena Gomez in Taki Taki, la nuova canzone disponibile da oggi in tutto il mondo. Da oggi, 28 settembre, è disponibile in streaming e in download su tutte le piattaforme il nuovo singolo “Taki Taki” dopo una lunga attesa da parte dei fan. Un brano che vede la firma di Dj Snake, dj e produttore discografico francese, e la collaborazione di artisti come Selena Gomez, Cardi B e Ozuna, tutti conosciuti e con un grande ...