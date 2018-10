L’Etna sta lentamente scivolando in mare | “impossibile prevedere se causerà tsunami”

meteoweb.eu

: L'Etna sta scivolando verso il mare: serio rischio di #Tsunami disastroso - Annaeilvivere : L'Etna sta scivolando verso il mare: serio rischio di #Tsunami disastroso - Motherboard_IT : L'Etna sta sprofondando lentamente nel mare - GiostraGiacomo : L'Etna sta scivolando in mare sul lato sud-est: pericolo tsunami e frane - Blasting News -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L’Etna, o meglio il suo versante di Sud-Est, stae quasi impercettibilmentein. La causa sarebbe una sorta di motore sommerso al largo del versante occidentale che fa scivolare il vulcano nelle acque dello Ionio. Si tratta, a quanto risulta da una ricerca condotta da Science Advances, di una questione di gravità: è come se nel versante di Sud-Est il vulcano ‘non avesse i piedi’. Questo movimento, che nel maggio 2017 ha fatto sprofondare il vulcano di 4 centimetri in soli 8 giorni, non è dunque dovuto al magma, come si pensava fino a questo momento, ma il motore si trova nelle profondità dele sta causando un collasso dell’Etna dovuto al suo stesso peso. Collasso che, se dovesse arrivare, non darà alcun preavviso e potrebbe avere conseguenze disastrose per le aree circostanti. Per gli esperti è impossibile dire setsunami, ...