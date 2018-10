Clima | Trump mette in dubbio il rapporto IPCC | “voglio controllare chi l’ha scritto”

Clima e ambiente : Trump contro il multilateralismo : L'amministrazione statunitense guidata dal presidente Donald Trump sta letteralmente correndo contro il tempo per rivoluzionare le politiche in favore dell'ambiente varate dalla precedente presidenza di Barack Obama. L'ordine di comando impartito è cambiare il prima possibile, in previsione delle prossime elezioni presidenziali. Lo racconta molto bene un'inchiesta condotta dal Guardian, che ha intervistato esperti e funzionari dell'EPA, ...

Michael Bloomberg sfida Trump sul Clima per la corsa alla Casa Bianca : Gli argomenti fondamentali sui quali farà leva il miliardario americano saranno proprio quelli riguardanti gli incontrollabili cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il mondo negli ultimi anni.

Global Climate Action Summit : da San Francisco la reazione di città - imprese e società civile a Trump : di Jacopo Bencini Dal 12 al 14 settembre San Francisco e la California hanno ospitato quello che molti hanno visto come l’evento climatico dell’anno – il primo Global Climate Action Summit – assieme alla COP polacca che si terrà a dicembre 2018. Visti i numeri, si tratta probabilmente del più grande evento non-Onu sul clima della storia. A rendere il Summit unico nel suo genere, l’attenzione specifica al mondo delle imprese private, ...

Clima - la California contro Trump : lancia satelliti per monitorare le emissioni : La California attacca Donald Trump:lo Stato americano famoso per la sua lotta contro il cambiamento Climatico e l’inquinamento ha deciso di lanciare un proprio satellite al fine di misurare le emissioni. “Con la scienza sotto attacco e la minaccia Climatica che aumenta, stiamo lanciando un nostro satellite”, ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown. L’annuncio segue di qualche giorno la proposta ...

Clima : Trump pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano : Secondo il New York Times, Trump sarebbe pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni in atmosfera del metano: l’agenzia per la protezione ambientale starebbe per rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di metano. Si tratterebbe di un ulteriore passo dell’amministrazione Trump contro le normative ...

Clima - Trump allenta i vincoli sulle emissioni di auto e camion : Teleborsa, - Ennesimo schiaffo di Donald Trump all'amministrazione Obama. La Casa Bianca proporrà, a partire dal 2020, un allentamento dei vincoli sulle emissioni delle auto imposti dall'ex Presidente ...