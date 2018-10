Sony mette fine all’abbonamento Xperia Lounge Gold e Silver

Torna PlayStation 1! Dopo 25 anni Sony rimette sul mercato la console più famosa al mondo : 25 anni fa l'iconica PlayStation 1 veniva lanciata sul mercato. Sony ne celebra l'anniversario con una versione minisize e 20 storici giochi

Torna PlayStation 1! Dopo 25 anni Sony rimette sul mercato la console più famosa al mondo : Il 3 dicembre del 1994 il colosso giapponese Sony lanciava sul mercato quella che sarebbe stata la console che avrebbe cambiato per sempre il mondo dei videogiochi: PlayStation 1. Per celebrarne i 25 anni, Sony annuncia il ritorno della storica console. Si chiamerà PlayStation Classic, uscirà questo 3 dicembre e sarà un vero salto nel passato per tutte quelle persone cresciute immerse nell'universo videoludico di PS.Sul sito ...

Fortnite : secondo Ninja Sony non permette il cross play per "avidità" : Se conoscete un po' il mondo di Fortnite, il celebre battle royale che proprio adesso sta spopolando, oltre che su PC, anche su Smartphone col lancio su dispositivi Android, ebbene conoscerete anche il celebre streamer Ninja.Come riporta Polygon, proprio Ninja ha recentemente attaccato abbastanza direttamente niente meno che Sony per via della decisione dell'azienda di vietare il cross play tra la versione PS4 del gioco e tutte le altre ...