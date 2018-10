Grande Fratello Vip | 3^ puntata | fuori Merola Al televoto Enrico | Eleonora e Ivan

Grande Fratello Vip 2018 terza puntata riassunto : eliminato e nominati 8 ottobre : Grande Fratello VIP 2018 terza puntata riassunto. La terza edizione del reality show dedicato alle celebrità è tornata su Canale 5 con la terza puntata andata in onda lunedì 8 ottobre. Ecco tutto quello che è successo al Grande Fratello Vip 3 tra eliminati, sorprese e nomination. DOVE VEDERE LE PUNTATE Grande Fratello Vip 2018 seconda puntata riassunto: concorrenti I concorrenti famosi del Grande Fratello Vip 3 vivranno nella ...

Il Grande Fratello Vip fa piangere. In ogni senso : Gli ascolti calano, bisogna farli piangere. Il massimo del cinismo televisivo è anche il momento più riuscito: il melodramma. Piange Francesco Monte perché gli manca una carezza della madre che è morta. Piange Silvia Provvedi perché Fabrizio Corona le ha devastato la vita e lei, amandolo, ha fatto p

Grande Fratello Vip | Puntata 9 ottobre | Daily | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello Vip 3 è in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande Fratello Vip | Puntata 9 ottobre | Daily | Anticipazioni e diretta ...

Valerio Merola eliminato dal Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo promossa - e Francesco Monte? : Un'altra serata noiosa per il Grande Fratello Vip 2018 che regala pochi spunti al trash ma, soprattutto, pochi motivi per ridere ed emozionarsi. Ilary Blasi apre la diretta salutando i ragazzi e concentrandosi subito su Francesco Monte che in settimana ha pianto per Cecilia Rodriguez e che oggi si ritrova davanti una serie di foto della sua ex con al conduttrice pronta a sapere come si sente. Il capitolo argentina è ormai chiuso? In molti lo ...

Grande Fratello Vip - riassunto terza puntata : Merola eliminato - tre in nomination : È andata in onda ieri 8 ottobre la terza puntata del Grande Fratello Vip 2018 nella quale è stato decretato il nome del secondo concorrente eliminato, dopo che la scorsa settimana era stata Lisa Fusco ad uscire di scena. Insieme all'annuncio più atteso, c'è stato spazio anche per il riassunto di quanto accaduto negli ultimi giorni a partire dalla crisi avuta da Francesco Monte, che ha richiamato alla mente la rottura con Cecilia Rodriguez. E ...

Grande Fratello Vip - Terza Puntata : Giulia Provvedi Smaschera Fabrizio Corona! : Tantissimi gli argomenti trattati durante la Terza Puntata del Grande Fratello Vip. Tensioni e battibecchi, smorzati anche da tante risate. Maurizio Battista sembra intenzionato ad abbandonare definitivamente il gioco. Francesco Monte ad un passo dall’incontrare Cecilia Rodriguez. Silvia Provvedi Smaschera Fabrizio Corona. Grande Fratello Vip: Ilary Blasi mette a dura prova Francesco Monte. Lo avvisa che dietro alla porta, c’è la ...

Grande Fratello Vip : Monte 'rivede' Cecilia Rodriguez in foto - Silvia piange per Corona : Grandi colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, di cui ieri sera è andata in onda la terza puntata di questa nuova edizione. Occhi puntati su Francesco Monte che, ancora una volta, si è ritrovato al cospetto della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Ad inizio puntata l'ex tronista è stato chiamato da Ilary Blasi nella stanza misteriosa e di lì a poco ha rivisto la sua ex (in foto). Silvia Provvedi, invece, è scoppiata in ...

Grande Fratello Vip - top e flop della terza puntata : Il Grande Fratello Vip non sa più che pesci pigliare. E la colpa, in gran parte, è dei 'pescatori' che s'è scelto. Se l'anno scorso, infatti, a movimentarci le giornate, e le prime serate, c'erano ...

Grande Fratello Vip 2018 - Elonora Giorgi in nomination : «C'è un complotto contro di me. Silvestrin è pieno di rancore per la vita» : Eleonora Giorgi è una dei nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip insieme a Enrico e Ivan Cattaneo . La Giorgi già in diretta ha ammesso di essere consapevole di ricevere almeno sei ...

«Grande Fratello Vip 3» : in Casa - solo noia e sbadigli

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi in lacrime parla di Fabrizio Corona «Questo capitolo ormai è chiuso» : Dopo Francesco Monte anche per Silvia Provvedi è il momento di fare i conti con il passato. A differenza della gemella Giulia, Silvia è la più delle Donatella. Della fine della storia con Fabrizio ...

Grande Fratello VIP 2018 - gaffe di Ilary Blasi in chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP (quì il liveblogging). Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata, ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che ...