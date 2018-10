ilfattoquotidiano

: Mose, rivelò indagine agli indagati tra cui Giancarlo Galan: condannato ex maresciallo - fattoquotidiano : Mose, rivelò indagine agli indagati tra cui Giancarlo Galan: condannato ex maresciallo - Noovyis : Un nuovo post (Giancarlo Galan, due anni e cinque mesi al carabiniere che gli dava le soffiate: “Lo avvertì di un’i… - TutteLeNotizie : Giancarlo Galan, due anni e cinque mesi al carabiniere che gli dava le soffiate: “Lo… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) La tela del ragno. Quandoera governatore del Veneto e l’uomo politico più potente per una quindicina d’ricevevaperfino dai Carabinieri. E non da unqualunque, ma addirittura da Franco Cappadona, per 25comandante del nucleo di polizia giudiziaria in Procura, competente per i reati contro la pubblia amministrazione, che era stato praticamente il braccio investigativo di Pietro Calogero quando il magistrato era ai vertici degli uffici giudiziari di Padova. Il luogotenente è stato condannato a dueper rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento aggravato, al termine di un processo che riguaranche altri episodi (alcuni prescritti, assolto in un caso). Il pubblico ministero Federica Baccaglini aveva chiesto una pena inferiore (due) a quella inflitta dal Tribunale. Era l’anno 2013, lo ...