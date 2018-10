ROMA | DAL 18 AL 28 OTTOBRE 2018 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Musica per ROMA - gli appuntamenti dal 7 al 14 ottobre all’Auditorium : Settimana ricca di eventi prima dell’inizio della Festa del Cinema. Proseguono gli appuntamenti del Romaeuropa Festival con l’esecuzione dell’opera storica di Frank Zappa “The Yellow Shark”(10/10). L’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala fa ora rivivere questo monumento Musicale in un’esecuzione integrale ad opera dell’Ensemble Giorgio Bernasconi. Tra i concerti più attesi il ritorno del compositore e pianista italo-turco Francesco ...

Festa del Cinema di ROMA DAL 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà quest’anno dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica ed in altre location che ospiteranno eventi e proiezioni dei film. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda e la Vice Presidente della Fondazione Musica per Roma, Laura Delli Colli, hanno raccontato ai presenti le novità ...

ROMA - parcheggio dell’ospedale era scorciatoia per le auto. Lo chiudono ma il traffico va in tilt : ‘Ambulanze bloccate’ : Il parcheggio dell’ospedale diventato una scorciatoia, una via di fuga sempre più frequentata tanto da congestionarsi a sua volta e rendere impossibile il passaggio di ambulanze e personale sanitario. Una soluzione “alla Romana” istituzionalizzata due anni fa grazie a un protocollo d’intesa ma oggi archiviata dalla direzione commissariale del nosocomio. Così, da giorni il traffico nel quadrante nord della città è letteralmente impazzito, tanto ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Empoli ROMA : Zajc dal primo minuto. Notizie live orario e diretta tv (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Empoli Roma: la diretta tv, l’ orario e le Notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 8^ giornata(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:55:00 GMT)

ROMA : a Empoli out Kolarov. Di Francesco lancia i due Pellegrini dal 1' : Nel nostro mondo non esiste equilibrio, aspettiamo, a volte ci sono dei giocatori con un tempo di maturazione diverso. Patrik ha delle caratteristiche per diventare veramente un giocatore forte'. ...

Allerta Meteo - il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l'Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di ROMA

Shonda Rhimes lavora per Netflix a film e serie tv dal ROMAnzo Recursion di Blake Crouch : "Per questo sono passata a Netflix"Queste le chiare e semplici parole con cui Shonda Rhimes ha commentato l'ultimo progetto annunciato da Netflix e che la vedrà protagonista come sceneggiatrice e produttrice.prosegui la letturaShonda Rhimes lavora per Netflix a film e serie tv dal romanzo Recursion di Blake Crouch pubblicato su TVBlog.it 05 ottobre 2018 11:28.

Incendi ROMA : 400 interventi della protezione civile dal 15 giugno al 30 settembre 2018 : “Circa 400 interventi eseguiti dalla protezione civile di Roma Capitale. È il bilancio della campagna Anti Incendi Boschivi che si è appena conclusa. Nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2018 sono stati gestiti 342 interventi di spegnimento di Incendi boschivi, 18 di spegnimento di Incendi urbani in parchi o giardini privati, 19 su Incendi di rifiuti, misti e di sterpaglie in aree private, con l’ausilio della Polizia ...

Patrick Dempsey - dall’Egitto a ROMA nell’era post «Grey’s Anatomy» : Patrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey al festival egiziano di El GounaPatrick Dempsey ...

Coldiretti - Molinaro : più di mille agricoltori dalla Calabria al Circo Massimo a ROMA : Non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. E allora in questo fine settimana,, è l'invito finale, spargete la voce: vai al Massimo e quindi tutti insieme al Circo Massimo.

A Raffaella Carrà un premio dalla Spagna : la consegna a ROMA prima dell’album natalizio : A Raffaella Carrà un premio dalla Spagna, è Dama «al Orden del Mérito Civil». Intervistata dal Corriere della Sera, Raffaella Carrà ha raccontato l'emozione di ricevere un secondo premio dalla Spagna dopo quello ricevuto diversi anni fa. La carriera di Raffaella Carrà in Spagna è data 1976. Ora riceve una nuova onorificenza che le verrà consegnata a Roma ad ottobre, in un evento prestigio all'Auditorium. "Emozionata è dire poco. Mi hanno ...