MotoGp – Lorenzo non illude i tifosi in Thailandia | le prime parole di Jorge dopo la

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo - la Ducati fa chiarezza sulle cause : “ecco cosa è successo” : Terribile Caduta per Jorge Lorenzo in Thailandia: ecco cosa ha causato l’incidente del maiorchino della Ducati La Caduta di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp della Thailandia ha fatto preoccupare tifosi, addetti ai lavori della MotoGp e, ovviamente, tutto il team Ducati. Il maiorchino, reduce dal brutto infortunio di due settimane fa ad Aragon, è stato protagonista di uno spaventoso volo nella seconda sessione di prove libere sul ...

MotoGp - Marquez non si accontenta : “set-up buono - ma siamo tutti molto vicini. Lorenzo? Strana caduta” : Il pilota della Honda ha commentato il venerdì di libere in Thailandia, soffermandosi anche sulla caduta di Jorge Lorenzo nelle FP2 Paura per Jorge Lorenzo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Thailandia di MotoGp. Alla curva 3 del circuito di Buriram, il maiorchino è stato sbalzato dalla sua Ducati per cause ancora da accertare, sbattendo violentemente sull’asfalto. AFP/LaPresse Trasportato via in barella al centro ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : come sta Jorge Lorenzo dopo l’incidente? Escluse fratture - accertamenti in ospedale : Jorge Lorenzo sta bene dopo il brutto incidente in cui è incappato questa mattina durante le prove libere 2 del GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, volato per le ghiaie in seguito a un terribile highside della Ducati (poi completamente disintegrata), non ha mai perso coscienza ma è stato portato via dalla pista in barella. Lo spagnolo è stato sottoposto a degli accertamenti al piede destro e al polso sinistro presso il ...

MotoGp – Condizioni Jorge Lorenzo - l’analisi del Dottor Charte : “non è al 100%” : Le parole del Dottor Charte dopo la caduta di Jorge Lorenzo: l’analisi del medico che ha visitato il maiorchino della Ducati Periodo davvero complicato per Jorge Lorenzo: reduce dall’infortunio di due settimane fa ad Aragon, il mariochino della Ducati è riuscito a tornare in sella alla sua moto, in Thailandia, per disputare le prime sessioni di prove libere della gara di Buriram, per capire le sue Condizioni in vista del Gp di ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo ko dopo una brutta caduta : Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, ...

MotoGp - Ciabatti spaventato per Lorenzo : “mamma mia - quel rumore fa pensare a qualcosa di strano” : Una volta visto l’incidente di Lorenzo, Paolo Ciabatti ha espresso la propria preoccupazione per le condizioni del pilota spagnolo Un incidente spettacolare, duro da vedere per i tifosi della Ducati e non. Un highside terrificante per Jorge Lorenzo a Buriram, circuito su cui si correrà domenica il Gp della Thailandia. Il maiorchino ha perso il controllo della sua moto, sbattendo violentemente la schiena sull’asfalto. Mezzo ...

MotoGp – Come sta Lorenzo? Le condizioni del piede di Jorge dopo le prime prove libere in Thailandia : Jorge Lorenzo dopo le prime prove libere ha potuto costatare le condizioni del suo piede, il cui alluce si era rotto ad Aragon a causa di un incidente Al via ad Aragon, Jorge Lorenzo aveva avuto un brutto incidente da cui ne era uscito con l’alluce del piede destro rotto. A distanza di due settimanale, il pilota spagnolo è impegnato nel venerdì di prove libere del Gp di Thailandia, ma sembra che la frattura (evidentemente in via di ...