ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Milano, neonato muore soffocato mentre è con la babysitter: “Rigurgito possibile causa”. Vicini: “Casa era un asilo ab… - Veronic57465889 : RT @fattoquotidiano: Milano, neonato muore soffocato mentre è con la babysitter: “Rigurgito possibile causa”. Vicini: “Casa era un asilo ab… - seneca4949 : RT @fattoquotidiano: Milano, neonato muore soffocato mentre è con la babysitter: “Rigurgito possibile causa”. Vicini: “Casa era un asilo ab… - rep_milano : Milano, neonato muore soffocato in appartamento del Lorenteggio. Ipotesi asilo abusivo [news aggiornata alle 18:16] -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Unè morto dopo soli 45 giorni di vita, forse a causa di un rigurgito. È successo a, in un appartamento di largo Gelsomini. Ad avvisare i soccorsi, attorno alle 14.00 di venerdì, è stata la sua, una ragazza peruviana di 33 anni. Il piccolo è deceduto dopo 30 minuti di massaggio cardiaco,veniva trasportato all’ospedale pediatrico Buzzi, distante circa 6 chilometri dall’abitazione. Gli accertamenti sulle cause della morte sono ancora in corso, ma da una prima analisi il piccolo non presenterebbe segni di violenza sul corpo e sembrerebbe morto a causa di un rigurgito. I genitori del bambino, entrambi originari dell’est Europa, avevano affidato lui e il suo gemellino allache nel primo pomeriggio si è accorta che ilstava soffocando. I carabinieri l’hanno portata in caserma per ascoltare la sua versione. Intanto, ...