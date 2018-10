La scomparsa di Jackson in Grey’s Anatomy 15×03 e il primo appuntamento di Meredith nel

optimaitalia

: La scomparsa di #Jackson in #GreysAnatomy 15x03 e il primo appuntamento di #Meredith nel 15x04 (promo)… - OptiMagazine : La scomparsa di #Jackson in #GreysAnatomy 15x03 e il primo appuntamento di #Meredith nel 15x04 (promo)… - Mari301295 : Ma comunque è stato bellissimo perché sono scomparsa e li ho fatti aspettare, poi son tornata con la maglietta di J… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Grey's15x03, nonostante sia ilepisodio dopo la doppia première di stagione, somiglia più ad un riempitivo: poca sostanza nella terza puntata del medical drama in onda il 5 ottobre su ABC, con una sola novità di rilievo.Avery è scomparso, all'improvviso, avvisando i colleghi con una mail e la fidanzata Maggie con un messaggio vocale: il chirurgo estetico del Grey Sloan Memorial Hospital si è allontanato, volontariamente e senza fornire troppe spiegazioni, sia dal lavoro che da casa.A portare viadal suo mondo è la voglia di fermarsi e riflettere per "guardare il quadro generale": un'esigenza nata dopo il matrimonio di April e Matthew nel finale della scorsa stagione, ma soprattutto dopo l'incidente stradale del giorno dopo in cui ha rischiato di finire sotto un'auto insieme a Maggie. Se quest'ultima si è sentita semplicemente "fortunata" ad essere ...