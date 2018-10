Instagram down Social non funziona per circa un' ora | problema risolto Spazio su siti

Instagramdown : blocco in mattinata - il problema è risolto : L'hashtag Instagramdown ha iniziato a spopolare su Twitter questa mattina, mercoledì 3 ottobre 2018, quando vi sono stati numerosi problemi con il noto social: era infatti impossibile aggiornare il feed e caricare nuovi post. Sono in molti ad aver controllato la propria connessione, a essere usciti e rientrati nell'applicazione pensando a un problema temporaneo, ma a quanto pare il guasto si è dimostrato essere ben più grosso. Cinguettio dopo ...

Instagram down : il social network non ha funzionato per circa un’ora : Questa mattina, intorno alle 9, Instagram ha smesso di funzionare: il servizio è rimasto irraggiungibile per circa un’ora, sia tramite l’applicazione sia dalla versione per browser. E’ ancora in tendenza su Twitter l’hashtag #Instagramdown, dove si possono leggere molte segnalazioni degli utenti: il problema è stato registrato, oltre all’Italia, anche in Nord Europa Al momento Instagram non ha fornito informazioni sul ...

Instagram è down per molti utenti in tutto il mondo : Instagram sembra non funzionare per molti utenti in tutto il mondo, sia tramite il sito web sia tramite l'applicazione. L'articolo Instagram è down per molti utenti in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

Instagram down - non funziona il social : impossibile vedere profili e immagini delle persone : Molti utenti in tutto il mondo si sono trovati di fronte al messaggio "L'app non può aggiornare il feed"

Instagram down oggi in Italia/ Problemi con il caricamento feed e contenuti : hashtag #instagramdown su Twitter : Instagram down oggi in Italia, mercoledì 3 ottobre 2018. Problemi con il caricamento di feed e contenuti: hashtag #Instagramdown su Twitter, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:19:00 GMT)

Instagram down oggi mercoledì 3 ottobre : ecco cosa sta succedendo : Instagram down, il social di foto è bloccato: ecco cosa sta succedendo. Impazza l'hashtag su twitter #Instagramdown dopo che l'app più famosa al mondo per la condivisioni di...

Instagram down nella mattinata di oggi 3 ottobre : Come spesso accade, anche oggi 3 ottobre l’applicazione di Instagram va down, infatti se provate a fare ad aprirla leggerete la scritta “Impossibile aggiornare il feed”. Per adesso nel nostro territorio nessuno può utilizzare l’applicazione, leggi di più...

Instagram down - cosa sta succedendo? : Instagram down oggi 3 ottobre dalle 9 di questa mattina. cosa sta succedendo? Il feed dell’app non si aggiorna e anche inviare o ricevere messaggi diretti è impossibile, segnalazioni arrivano da tutta Italia. Instagram down: feed e direct Dalle nove circa di questa mattina 3 ottobre non è possibile inviare messaggi diretti o controllare il feed di Instagram che dunque risulta inutilizzabile. Dopo l’attacco hacker a Facebook con la ...

Instagram down : perchè il social network non funziona? Scatta l’allarme sul web : Gli utenti di Instagram in allarme per il mal funzionamento del social network più amato del momento: perchè non funziona? Questa mattina molti utenti si sono svegliati e non hanno potuto fare a meno di notare il mal funzionamento di Instagram. Da qualche ora infatti il social network più amato del momento è in tilt, insieme a tutti i suoi fruitori. I ‘patiti’ di Instagram sono così in delirio da aver fatto diventare virale ...

Instagram down - Non Funziona - Non Si Aggiorna – 3 Ottobre 2018 : #InstagramDown: Instagram Down, non va, è offline in Italia e in tutto il mondo. Instagram non Funziona, non carica video, non carica storie, non si Aggiorna 3 Ottobre 2018 Quando Instagram dice “Impossibile Aggiornare Il Feed” Instagram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Instagram, applicazione offline in diverse aree del mondo […]