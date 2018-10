Basket | FIBA Europe Cup 2018-2019 | la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a

L’azzurra Rae Lin D’Alie al FIBA World Basketball Summit : L’azzurra e campione del mondo 3×3 Rae Lin D’Alie al FIBA World Basketball Summit di Xi’an (Cina), 3-4 ottobre Rae Lin D’Alie, campione del mondo e MVP con la Nazionale italiana 3×3 alla World Cup di Manila dello scorso giugno, partecipa alla prima edizione del FIBA World Basketball Summit che inizia domani mercoledì 3 ottobre a Xi’an (Cina). Il FIBA World Basketball Summit è un momento di confronto e riflessione sullo ...

Basket - azzurri pronti per le qualificazioni ai Mondiale FIBA : le parole di capitan Datome : Il Mondiale FIBA è l’obiettivo mai negato della nostra nazionale italiana di Basket, Datome darà una mano agli azzurri in questa fase di qualificazione Pinzolo. Un anno esatto all’inizio del Mondiale FIBA che si disputerà in Cina a partire dal 31 agosto 2019. Gli azzurri non sono ancora qualificati ma i buoni risultati ottenuti nella prima fase, permettono alla squadra di Sacchetti di guardare con ottimismo a un traguardo che ...

Basket 3×3 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrano in otto - si passa da ranking FIBA e due distinti preolimpici : Il Basket 3×3, come premio per la sua sempre maggiore diffusione nel mondo, farà nel 2020 il grande salto con la presenza alle Olimpiadi di Tokyo, affiancando il suo popolarissimo fratello maggiore, nella famiglia a cinque cerchi fin dal 1936. Di seguito sono indicati i criteri di qualificazione al torneo olimpico, che vedrà impegnate otto squadre. Le disposizioni che seguono valgono sia per il comparto degli uomini che per quello delle ...

Basket - la long list del CT Sacchetti in vista della finestra FIBA di settembre : La long list di Sacchetti per gli impegni degli azzurri: si parte dal 25 agosto con il training camp a Pinzolo Ancora qualche giorno e gli Azzurri torneranno in attività. Il 25 agosto la Nazionale si ritroverà in Trentino a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale FIBA 2019: il 14 settembre a Bologna contro la Polonia e il 17 settembre a Debrecen contro ...