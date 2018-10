“Dopo la depressione e il tumore | il volley mi ha ridato il sorriso E ora faccio la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Prima la, poi unche ha messo fuori uso un occhio. Eppure Licia Setti non si è persa d’animo. Ha capito come essere felice guardando una foto insieme a un giocatore di pallavolo: sorrideva come non faceva da tempo. Da allora quello sport e i suoi campioni, meno inarrivabili di altri, sono diventati più di una passione, quasi una ragione di vita, i palazzetti una casa, gli sportivi e i tifosi una famiglia. In questo modo Licia Setti è diventata una tifosa globetrotter: “Ogni volta torno da un viaggio con un bagaglio di bei ricordi e amicizie”, racconta. Siamo nel PalaAlpitour di Torino, sabato sera. Il Brasile ha eliminato la Serbia e si aspetta l’incontro tra Polonia e Stati Uniti, poi vinto dai primi al quinto set. Brasile e Polonia si disputeranno l’oro. “Peccato, avrei voluto una finale tra Italia e Serbia”, confida Setti, 52enne di Rovereto che fa la cassiera ...