Sicilia | due morti per morbillo | ministro Grillo | ' Piano straordinario contro epidemia'

Morbillo - altri due morti in Sicilia : erano adulti (29 e 51 anni) non vaccinati - tutti i dettagli sul “dramma dell’ignoranza” : In tutta Italia, dall’inizio del 2018, i casi di Morbillo sono 2248, secondo un trend che fa registrare una diminuzione generale dei casi in tutto il Paese. L’ultimo bollettino della sorveglianza integrata Morbillo-rosolia, diffuso dall’Istituto superiore di sanità, registra però due morti fra pazienti adulti. Due persone di 29 e 51 anni, decedute in Sicilia, rispettivamente nei mesi di giugno e maggio, in prossimità del picco ...

